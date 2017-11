Omzetgroei bouw kleiner, tekort aan personeel groter

De omzet van de bouw steeg in het derde kwartaal met 3,1 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzetgroei in de bouw neemt daarmee af. Steeds meer ondernemers geven aan personeels- en materiaaltekorten te hebben die hun bouwactiviteiten belemmeren. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor bouw.

De bouwomzet groeide in het derde kwartaal weliswaar voor het twaalfde kwartaal op rij, maar de omzetgroei was de kleinste in bijna twee jaar. In het eerste halfjaar van 2017 groeide de omzet nog ruim 6 procent, terwijl die in het laatste halfjaar van 2016 nog met meer dan 8 procent was toegenomen.

Meeste openstaande vacatures in bijna negen jaar

De omzetgroei in de afgelopen twaalf kwartalen ging gepaard met een grotere werkgelegenheid in de bouwsector. Het totale aantal banen (zowel werknemers als zelfstandigen) in de bouw kwam in het derde kwartaal uit op 526 duizend, gecorrigeerd voor seizoeneffecten. Dat zijn 2 duizend banen meer dan in het tweede kwartaal. Aan het eind van het derde kwartaal stonden 12,8 duizend vacatures open. Dit is het hoogste aantal in bijna negen jaar.

Een op vijf bouwbedrijven meldt personeelstekort

Bij een afnemende omzetgroei en oplopend aantal vacatures, zien steeds meer bouwondernemers een tekort aan arbeidskrachten als een belemmering voor hun productie. Een op de vijf bouwondernemers gaf aan het begin van het vierde kwartaal aan dat de productie beperkt wordt door een tekort aan personeel. Daarnaast gaf 13 procent aan dat een tekort aan materialen de productie belemmert, ruim drie keer zoveel als een kwartaal eerder.

Tot anderhalf jaar geleden speelden deze belemmeringen in de bouwsector niet. Toen was onvoldoende vraag voor ondernemers juist de grootste belemmering voor hun bouwactiviteiten. Waar begin 2013 nog meer dan de helft van de bouwondernemers onvoldoende vraag als grootste belemmering zag, in 2017 werd dit door minder dan 5 procent als belemmering genoemd.

Ruim helft bouwondernemers verwacht de tarieven te verhogen

In deze periode van toenemende de vraag naar bouwdiensten enerzijds en toenemende belemmeringen voor de bouwproductie anderzijds groeit ook het aantal bouwondernemers dat verwacht hogere tarieven te berekenen. Meer dan de helft van de bouwondernemers gaf aan het begin van het vierde kwartaal aan een tariefstijging te verwachten. Dat is sinds het begin van de meting eind 2008 nog niet voorgekomen. Bouwondernemers die prijsdalingen verwachten zijn er nauwelijks meer.

Omvang bouwsector nog onder top van 2008

De omvang van de bouwnijverheid, uitgedrukt in het volume van de toegevoegde waarde(de productiewaarde van de bouwnijverheid minus de waarde van goederen en diensten die tijdens deze productie zijn opgebruikt), ligt ondanks de groei in de afgelopen vier jaar nog altijd onder de top van 2008. In de eerste drie kwartalen van 2017 lag de toegevoegde waarde nog 4,5 procent onder die van de eerste drie kwartalen van 2008. Het aantal banen in de bouw blijft echter veel verder achter: in het derde kwartaal van 2017 had de bouw in totaal 526 duizend banen, ruim 15 procent minder dan in het derde kwartaal van 2008, toen er in de bouw een recordaantal van 620 duizend banen was.