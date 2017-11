Autosector boekt meer omzet en is positief over 2018

Ondernemers in de auto- en motorbranche boekten in het derde kwartaal van 2017 bijna 4 procent meer omzet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De ondernemers zijn bovendien positief over 2018: de branche denkt de omzetgroei van de afgelopen kwartalen ook volgend jaar door te kunnen zetten. Dat meldt het CBS in de Kwartaalmonitor auto- en motorbranche.

De omzet in auto- en motorbranche stijgt al bijna drie jaar, met uitzondering van het vierde kwartaal van 2016. Die daling volgde toen op een omzetpiek aan het eind van 2015.

Handel in personenauto’s stuwt omzet

De omzetstijging in het derde kwartaal van 2017 komt voornamelijk voor rekening van de importeurs van nieuwe personenauto’s en de personenautobranche. De importeurs behaalden bijna 7 procent meer omzet dan een jaar eerder, de omzet in de personenautobranche was ruim 6 procent hoger dan een jaar ervoor. Er werden meer nieuwe personenauto’s verkocht dan in het derde kwartaal van 2016.

Ook bij de handelaren in motoren nam de omzet toe, met bijna 4 procent. In de overige branches was de omzetontwikkeling minder positief. De bedrijfsautobranche kende de grootste omzetdaling, van bijna 3 procent. Na negen kwartalen van groei zagen ook de autoservicebedrijven de omzet met bijna 1 procent dalen. De omzet van handelaren in auto-onderdelen daalde met bijna 2 procent.

Verwachtingen voor 2018 positief

Ondernemers in de autosector denken dat zij de stijgende lijn van dit jaar door kunnen zetten in 2018. Per saldo verwacht bijna 33 procent van de ondernemers dat de omzet het komende jaar toeneemt.

Ook ten aanzien van de personeelsbezetting en de verwachte investeringen zijn de ondernemers positief. Per saldo verwacht ruim 6 procent van de ondernemers het personeelbestand volgend jaar uit te breiden. Per saldo ruim 5 procent van de ondernemers is van plan meer te investeren. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de verwachtingen voor 2018 hoog. De afgelopen vijf jaar verbeterden de verwachtingen van ondernemers flink.

In alle deelbranches is de omzetverwachting voor 2018 positief. Ook wat betreft de personeelsbezetting zijn de meeste deelbranches positief gestemd. Enkel de handelaren in auto-onderdelen verwachten te moeten snijden in hun personeelsbestand. Over de verwachte investeringen zijn de deelbranches meer verdeeld. Ondernemers in de autohandel- en reparatie en de motorbranche zijn voornemens komend jaar meer te investeren, autoservicebedrijven en handelaren in auto-onderdelen verwachten juist minder te investeren.