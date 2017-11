Producentenvertrouwen nadert record

Het producentenvertrouwen ging van 8,2 in oktober naar 9,1 in november, maakt het CBS bekend. Dat is de hoogste stand na januari 2008. Toen werd met 9,4 de hoogste waarde ooit bereikt. Ook het Duitse producentenvertrouwen ligt op recordhoogte.

Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,7). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Positiever over orderportefeuille

Het oordeel van de producenten over hun orderportefeuille verbeterde in november. Ook waren ze een fractie positiever over de voorraden gereed product. Daarentegen waren ze een fractie negatiever over de verwachte bedrijvigheid.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn in november 2017 positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Ook is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten transportmiddelenindustrie meest positief

Al een jaar zijn in alle deelbranches de ondernemers positief. Het meest positief in november waren de producenten in de transportmiddelenindustrie en in de hout- en bouwmaterialenindustrie.

Productie industrie ruim 5 procent hoger in september

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 5,2 procent hoger dan in september 2016. De stijging is groter dan een maand eerder. Al twee jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelen- en de elektrische-apparatenindustrie groeide het sterkst.

Duitse producentenvertrouwen op recordniveau

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse producenten bereikte in november een nieuw record. De producenten waren vooral positiever over de toekomstige bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in september 4,3 procent hoger dan een jaar eerder.