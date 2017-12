Hoogste omzetstijging in 10 jaar voor non-foodwinkels

De detailhandel heeft in het derde kwartaal van 2017 4,7 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal van 2016.

De omzet steeg hiermee voor het twaalfde kwartaal op rij. De non-foodwinkels beleefden met een omzetstijging van 5,1 procent hun grootste omzetstijging in ruim tien jaar. Online winkelen groeide met een omzetstijging van bijna 21 procent opnieuw harder dan de winkelverkoop. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor Detailhandel.

Woon- en modewinkels stuwen non-foodomzet

Bij de non-foodwinkels stijgen de omzetten sinds het vierde kwartaal van 2016. In het derde kwartaal van 2017 steeg de omzet met 5,1 procent, een stijging die sinds de eerste twee kwartalen van 2006 niet meer is gerealiseerd. Vooral de aan wonen gerelateerde branches behaalden relatief sterke groeicijfers, in navolging van de grotere dynamiek op de woningmarkt. Winkels in meubelen, verlichting en andere huishoudelijke artikelen boekten een omzetstijging van bijna 8 procent vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar. Keukenwinkels en doe-het-zelfzaken gingen er 6,5 procent op vooruit.

Ook de modewinkels mochten zich in het derde kwartaal in de warme belangstelling van de consument verheugen. Schoenenverkopers sloegen op de kassa 7,5 procent meer omzet aan en kledingwinkeliers 4,3 procent.

In de winkelverkopen van consumentenelektronica zat weinig beweging. In het derde kwartaal steeg de omzet hier met 0,3 procent. De concurrentie van webwinkels is groot in deze branche.

Supermarkten voeren omzetstijging foodsector aan

De omzet van de foodwinkels is in het derde kwartaal met 2,6 procent gestegen. De stijging komt voornamelijk door gestegen prijzen, het volume maakte in de foodsector een pas op de plaats. De grootste omzetstijging komt van de supermarkten, waar de omzet met 2,8 procent toenam. Bij de foodspeciaalzaken steeg de omzet in het derde kwartaal met 1 procent.

Sterke stijging verkopen via internet

De internetverkopen zijn opnieuw harder gegroeid dan de omzet van fysieke winkels. De totale online omzet was in het derde kwartaal 20,8 procent hoger dan een jaar eerder. De online omzet van de winkels waar de verkoop via internet een nevenactiviteit is, de zogeheten multi-channelers, groeide met 24,1 procent het sterkst. Bij pure webwinkels steeg de omzet met 18,5 procent.

Ondernemers in detailhandel optimistisch over 2018

Bijna 46 procent van de ondernemers in de detailhandel denkt in 2018 meer om te zetten dan in 2017, bijna 5 procent verwacht een afname van de omzet. Per saldo verwacht dus ruim 40 procent van ondernemers in de detailhandel een omzetgroei in 2018. Het meest optimistisch zijn de supermarktondernemers en de verkopers van consumentenelektronica, waar per saldo respectievelijk 63 en 57 procent van de ondernemers verwacht dat hun omzet in 2018 hoger zal zijn dan in 2017.

Ook zijn de detailhandelaren positief over hun werkgelegenheid voor 2018. P