Omzet transportsector groeit opnieuw

De omzet in de transportsector groeide in het derde kwartaal van 2017 met 4,8 procent.

Dit was het vierde kwartaal op rij dat de omzet steeg. In alle branches nam de omzet toe. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor Transport.

Vervoerders over water zetten ruim 6 procent meer om, luchtvervoerders ruim 2 procent. Goederenwegvervoerders boekten ruim 5 procent meer omzet. In deze branche stijgt de omzet al sinds eind 2013. De branche profiteert van een grotere vraag naar transportdiensten sinds de economie weer aantrekt.

Goederenwegvervoer grootste in de transportsector

Het goederenwegvervoer is de grootste deelbranche in de transportsector, zowel in omzetaandeel als in aantal bedrijven en werkzame personen. De omzet in de transportsector wordt voor 24 procent behaald door goederenwegvervoerders, op korte afstand gevolgd door de expediteurs met 20 procent.

Een kwart van de bedrijven in de transportsector is actief in het wegvervoer. Zo’n 27 procent van de transportmedewerkers werkt in deze deelbranche. Bij de expediteurs, die het verzenden van goederen organiseren, is dat 12 procent.



Binnen het vervoer over water is de zeevaart de branche met het hoogste omzetaandeel. De luchtvaart heeft relatief een klein aantal bedrijven maar een omzetaandeel van 14 procent.

Transportsector positief over 2018

De bedrijven in de transportsector zijn over het algemeen positief gestemd over komend jaar. Per saldo verwacht meer dan 20 procent van de bedrijven dat de omzet in 2018 zal toenemen. Ze verwachten meer te investeren en meer personeel aan te nemen.



De vervoerders over water zijn minder positief; zij denken per saldo minder om te zetten en minder te investeren. Wel verwachten zij meer personeel aan te nemen.