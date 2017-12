Relatief weinig tienermoeders in Nederland

In 2016 kregen 1 492 tieners in Nederland een kind. Dat waren er opnieuw minder dan een jaar eerder.

Het aantal tienermoeders per duizend 15- tot 20-jarige meisjes was in Nederland het laagst van alle EU-landen. Dat meldt het CBS.

De meeste tienermoeders in 2016 waren 18 of 19 jaar, een klein deel (95 meisjes) was 16 jaar of jonger toen hun kind geboren werd. Het aantal tienermoeders neemt al jaren af. Begin deze eeuw waren het er nog rond de 3 500. Dat kwam neer op 7 tot 8 moeders per duizend 15- tot 20-jarigen. In 2016 is dit afgenomen tot 3 per duizend meisjes.

Kleine toename moederschap bij meisjes met migratieachtergrond

Het aandeel tienermeisjes dat moeder wordt, is het hoogst bij meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond. Over het algemeen is ook daar een daling zichtbaar, behalve bij de meisjes met een overige niet-westerse achtergrond. Dat houdt waarschijnlijk verband met de recente asielmigratie. Zo werden 92 meisjes met een Syrische en 40 met een Somalische achtergrond vorig jaar moeder. Dat waren respectievelijk 43 en 19 op de duizend tienermeisjes met die migratieachtergrond.

Nederland telt minste tienermoeders in de EU

Met 3,2 moeders per duizend meisjes telde Nederland in 2015 de minste tienermoeders van de 28 EU-landen. In het niet EU-land Zwitserland was dit cijfer met 2,6 nog iets lager. Ook Denemarken en Zweden kennen weinig hele jonge moeders. De hoogste aantallen tienermoeders zijn in Bulgarije (41,3 moeders per duizend meisjes) en Roemenië (36,6).