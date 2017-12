Meest gezochte termen op Marktplaats

De zoekterm die bezoekers van de Nederlandse advertentiewebsite Marktplaat het vaakst typten was ook dit jaar weer het woord 'gratis'.

Ook in de jaren hiervoor was 'gratis' het populairste zoekwoord. Op plaats twee staat 'tweedehands camper'. Vorig jaar eindigde 'camper' nog op plek drie, Twee jaar geleden. In 2015 eindigde 'gratis' ook op de eerste plaats. Gevolgd door zoekwoord iPhone en woonmerk Rivièra Maison kwwam op de derde plaats. Dot schrijft het AD maandag.

Op de lijst met populiare zoektermen zijn de snelle stijgers vooral voorwerpen waar dit jaar veel om te doen was. Zo zochten bezoekers van de site zeer vaak naar de spelcomputer Nintendo Switch, die in het begin van het jaar door schaarste moeilijk te verkrijgen was.Ook werd veel gezocht naar de Fidget Spinner en naar het relatief onbekende Diamond Painting, het creëren van afbeeldingen met verschillende kleine gekleurde steentjes. Naar gratis spullen werd zo'n 50.000 keer per dag gezocht.