Mensen vinden prijs van de zorgverzekering te hoog

Mensen zijn over het algemeen tevreden over de service van hun zorgverzekeraar, maar één op de twee verzekerden vindt de prijs van de zorgverzekering te hoog.

Dat blijkt uit een test die Patiëntenfederatie Nederland op haar website had en die door bijna zesduizend mensen is gedaan.

Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie zegt dat de test geen wetenschappelijk onderbouwd onderzoek is, maar dat ze de resultaten wel als een duidelijk signaal ziet. “Als de helft van de verzekerden de prijs te hoog vindt, moeten we daar met zijn allen heel serieus naar kijken. Dat geldt temeer omdat alles er op wijst dat de zorgverzekering komende jaren alleen maar duurder wordt. Het eigen risico blijft deze kabinetsperiode op 385 euro staan, maar de zorgkosten die we met zijn allen maken stijgen. Ik ben bang dat we dat gaan merken in de premies.”