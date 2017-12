Bakkerijen bakken brood vooruit vanwege staking, kans op oud kerstbrood

Morgen gaan de medewerkers staken van in ieder geval de bakkerijen van Bakkersland Ridderkerk, Rotterdam, Emmeloord en Kerkrade, Vomar Alkmaar en Jaffa Bakery in Amsterdam. Maar ook bakkers uit ambachtelijke bakkerijen kunnen zich aansluiten bij de staking. Dit meldt vakbond FNV op de website.

De bakkers strijden voor een beter loonbod van 4,5% verhoging over twee jaar, behoud van toeslagen en meer zeggenschap over de eigen werktijden.

Leo van Beekum, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘Om de staking van morgen voor te zijn, bakken de bakkerijen nu al brood voor de verkoop van zaterdag. Dat betekent dat er oud brood aan de kersttafel geserveerd gaat worden. Die energie kan beter worden gestoken in betere afspraken voor de medewerkers van de bakkerijen.’

Tweede staking

Het is de tweede keer dat de bakkers het werk neerleggen en de ovens uitzetten. Leo van Beekum: ‘De werkgevers hebben nog steeds niet gereageerd met een beter bod bovenop de minimum-cao die nu geldt. Deze bakkers staken omdat zij fatsoenlijke loonsverhogingen willen en omdat ze geen urenbank willen, waardoor ze altijd klaar moeten staan met grote gevolgen voor hun privéleven. Onze eis is dat min-uren niet in de zogenoemde urenbank mogen en dat de plus-uren iedere vier weken worden afgerekend. Daarnaast moeten de toeslagen voor Koningsdag en voor de avond voorafgaand aan een feestdag gelijk blijven.’