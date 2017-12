Beschikbaar inkomen van huishoudens stijgt

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het in het derde kwartaal van 2017 met 1,9 procent gestegen, iets minder sterk dan in de eerste twee kwartalen van 2017. Het inkomen steeg vooral doordat meer mensen aan het werk waren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens. Op basis van deze cijfers kan geen uitspraak worden gedaan over de verdeling van de inkomensontwikkeling over de verschillende huishoudensgroepen.