Beursgorilla 'Jacko' verslaat na 3 verliesjaren weer de beurs

Beursaap presteert beter dan veel vermogensbeheerders

Naast het mooie rendement in 2017, heeft Jacko nog veel meer om op trots op te zijn. In zijn 18-jarige bestaan als belegger heeft de gorilla 14 keer de AEX verslagen. En kijkend naar zijn gemiddelde rendement over alle jaren heen heeft Jacko ‘betere papieren’ dan de Amsterdamse hoofdindex. Jacko behaalde sinds 2000 een gemiddeld rendement van 6,1 procent per jaar. De AEX staat in deze periode op een gemiddeld verlies van 1,4 procent per jaar. “Hiermee weet de beursaap het nog steeds beter te doen dan veel vermogensbeheerders”, aldus Amanda Bulthuis van BeursGorilla.nl.

‘Goed doordachte’ verkopen

Jacko dankt zijn winst in 2017 aan drie slimme aandelenwissels. Hij verkocht zijn aandelen Air-France KLM in september met een rendement van 75 procent. Daarnaast deed hij in februari zijn aandelen Nedap van de hand met een winst van 34 procent. Tot slot leverde de verkoop van zijn aandelen NN Group in augustus hem nog eens een rendement van 29 procent op.

Over Beursgorilla Jacko

Beursgorilla Jacko is een experiment van de beleggingswebsite BeursGorilla.nl. Door een aap elke maand aan de hand van bananen een willekeurige aandelenwissel te laten uitvoeren, wil de website mensen aan het denken zetten over beleggen. Een prachtig rendement dat wordt voorgespiegeld, wil niet alles zeggen. Kijk altijd verder. Zelfs een gorilla kan namelijk een goed rendement behalen. Zorg dat je goed geïnformeerd bent voordat je ergens je geld laat beleggen en bedenk daarbij dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst!

Een compleet overzicht van het portfolio, de wissels en rendementen van Beursgorilla Jacko is te vinden op https://www.beursgorilla.nl/jacko.asp .

