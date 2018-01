CBS: Ruim 100 duizend inwoners erbij in 2017

De bevolking van Nederland is in 2017 opnieuw relatief sterk gegroeid. Net als een jaar eerder kwamen er per saldo ongeveer 100 duizend mensen bij, vooral door buitenlandse migratie. Inmiddels telt Nederland bijna 17,2 miljoen geregistreerde inwoners. Dat blijkt uit de nieuwste ramingen van het CBS.

Groei vooral door migratie

Ruim vier vijfde van de bevolkingsgroei is afkomstig van buitenlandse migratie. Hoewel nog niet alle gegevens voor het jaar 2017 zijn verwerkt, gaat het CBS ervan uit dat zich ongeveer 82 duizend meer mensen in Nederland vestigden dan er vertrokken. Dat aantal is vergelijkbaar met 2016. De immigratie kwam met 233 duizend personen net iets hoger uit dan in 2016, terwijl de emigratie met 151 duizend iets lager uitviel. De samenstelling van de migratiestroom is wel veranderd.

Laag geboortecijfer, hoog sterftecijfer

Een veel kleiner deel van de bevolkingsgroei, bijna een vijfde, is afkomstig van natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte). Deze is al een aantal jaren laag. De eerste ramingen wijzen op een verdere daling: verwacht wordt dat in 2017 uiteindelijk 19 duizend meer kinderen geboren werden dan er mensen overleden. Het jaar daarvoor waren dat er nog 24 duizend. In het eerste kwartaal van 2017 was er zelfs een periode sprake van krimp: het aantal sterfgevallen lag toen 2 duizend hoger dan het aantal geboorten.

De lage natuurlijke aanwas heeft niet alleen te maken met een hogere sterfte dan in eerdere jaren, ook het aantal geboorten is naar verhouding laag. De verwachting is dat er in 2017 zelfs minder kinderen geboren zijn dan ten tijde van het vorige dieptepunt midden jaren tachtig. In 1983 werden iets meer dan 170 duizend kinderen geboren, op dit moment lijkt het erop dat dit aantal in 2017 niet wordt gehaald.