Huiseigenaren laten massaal geld liggen bij nieuwe rente hypotheek

waarvan de rentevaste periode afliep in de periode 2015-2017. Veel huiseigenaren uit het onderzoek (60%) hebben een hypotheek bij één van de drie grote banken. Bijna 6 op de 10 huiseigenaren die bij hun huidige bank blijven, tekenen zonder verder onderzoek het voorstel van de geldverstrekker. De overige 42% tekent niet klakkeloos bij het kruisje, maar doet eerst in meerdere of mindere mate onderzoek. De belangrijkste informatiebronnen voor deze mensen zijn internet (59%) en de hypotheekadviseur (38%). Als reden om wel over te stappen wordt vooral een lage rente genoemd (52%). Van de mensen die overwegen om over te stappen, stapt slechts 20% daadwerkelijk over.

Vereniging Eigen Huis constateert dat veel huiseigenaren geld laten liggen door zonder verder onderzoek het aanbod van hun huidige bank te accepteren. Zeker voor de huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek bij een van de drie grote banken, kan overstappen naar een andere aanbieder lucratief zijn. Gemiddeld laten zij een lagere hypotheekrente van 0,3% voor een rentevaste periode van 10 jaar liggen. Bij een aflossingsvrije hypotheek van 2 ton gaat het dan om een bruto verschil van 50 euro per maand. Voor een rentevaste periode van 20 jaar is het verschil zelfs 0,7%. Dit verschil is te verklaren door de concurrerende tarieven van nieuwkomers op de hypotheekmarkt en de toenemende renteopslagen voor aflossingsvrije hypotheken die de grote drie banken in rekening brengen. Aan een overstap naar een andere aanbieder zijn weliswaar kosten verbonden, maar deze kunnen vaak snel terug verdiend worden.

Opvallend in het onderzoek is ook dat huiseigenaren die overstappen naar een andere geldverstrekker veel vaker (42%) een rentevaste periode van 20 jaar of langer kiezen. Bij de huiseigenaren die bij de huidige geldverstrekker blijven is dit percentage slechts 10%. Dit verschil is te verklaren door de vaak niet concurrerende tarieven die banken aanbieden voor de langere rentevaste perioden. Huiseigenaren worden op deze manier gedwongen om te kiezen voor een kortere periode.

Vereniging Eigen Huis vindt dat een deel van de huiseigenaren er verstandig aan zou doen het moment van renteherziening te gebruiken om kritisch te kijken of hun aflossingsvrije hypotheek aanpassing behoeft. Zij kunnen het grote renteverschil tussen de oude en de nieuwe rente in zetten voor aflossing. Hierdoor worden mogelijke problemen bij het einde van de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek of na pensionering voorkomen zonder dat de maandlasten omhoog gaan.