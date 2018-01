Handel in quinoa afgelopen vier jaar verdrievoudigd

Nederland importeerde in 2016 ongeveer 5,5 miljoen kilo quinoa. Dat is een record en ruim 3 keer zoveel als vier jaar geleden. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe analyses van handelscijfers.

Ook de export van quinoa nam de afgelopen jaren toe, van 1,4 miljoen kilo in 2012 tot 3,5 miljoen kilo in 2016. In het eerste halfjaar van 2017 bedroeg zowel de import als de export van quinoa 2,1 miljoen kilo. Quinoa is voor het overgrote deel afkomstig uit Zuid-Amerika, voornamelijk uit Peru. Wereldwijd is de afgelopen jaren sprake van een toenemende belangstelling voor quinoa.

Ruim 63 procent van de geïmporteerde quinoa is niet bestemd voor de Nederlandse markt, maar wordt weer uitgevoerd. Het overige deel blijft voor consumptie in Nederland. In 2016 was meer dan 2 miljoen kilo geïmporteerde quinoa beschikbaar voor consumptie in eigen land, vier jaar eerder was dat nog 267 duizend kilo. In Nederland wordt sinds enkele jaren ook in zeer beperkte mate quinoa geproduceerd. Momenteel betreft dit ongeveer 20 bedrijven met minder dan 100 ha.

Peru belangrijkste land van herkomst

De meeste quinoa die in Nederland wordt ingevoerd komt uit Zuid-Amerika: 5,4 miljoenkg in 2016 (inclusief doorvoer). Dit is bijna 90 procent van het totaal. Veruit het belangrijkste importland is Peru met bijna 4,1 miljoen kilo, gevolgd door Bolivia met ruim 0,9 miljoen en Chili met 0,4 miljoen kilo. Ook importeert Nederland quinoa uit Europese landen (hoofdzakelijk wederuitvoer en doorvoer), met name het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Nederland exporteert vooral naar Europese landen: 93 procent van de quinoa die ons land in 2016 verliet ging naar een ander land in de EU. Duitsland en Oostenrijk zijn de belangrijkste bestemmingen. Daarnaast worden ook kleine hoeveelheden geëxporteerd naar Azië en Amerika.

Nederland grootste quinoa-exporteur van de EU

Nederland speelt een belangrijke rol op de Europese quinoamarkt. Binnen de EU is Nederland met ruim 6 miljoen kilo de tweede grootste importeur van quinoa. Alleen Frankrijk importeert meer, ongeveer 6,3 miljoen kilo. Duitsland is derde met 5,2 miljoenkilo.

Als exporteur is Nederland veruit de grootste in de EU. Frankrijk en Duitsland volgen op afstand, met 1,5 en 1,3 miljoen kilo in 2016.

