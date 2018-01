'Honderden bedrijven zonder goedgekeurde jaarrekening'

Uit een onderzoek van het Financieele Dagblad (FD), gedaan in samenwerking met Databedrijf.Info, blijkt dat het onduidelijk is of van honderden Nederlandse bedrijven de jaarrekeningen deugen.

De accountants van deze bedrijven hebben er in de afgelopen jaren namelijk geen goedkeuring aan gegeven. Dit schrijft het FD maandag. Het betreft bedrijven waar accountants uiteindelijk geen oordeel geven over de jaarrekeningen. Daar zitten ook bedrijven bij met een jaaromzet van meer dan 100 miljoen euro.

Serieuze waarschuwing

Het afzien van een oordeel over de jaarrekening moet opgevat worden als een serieuze waarschuwing. Een jaarrekening afkeuren gebeurt weinig. Uit het onderzoek onder ruim 4400 bedrijven met meer dan 50 werknemers blijkt dat in 2015 ruim 100 bedrijven een oordeelonthouding hebben gekregen. Nederland telt ruim 14.000 bedrijven met meer dan 50 werknemers. Dat zou betekenen dat het totale aantal bedrijven dat geen oordeel over de jaarrekening krijgt, uitkomt op ruim 300.

De redenen waarom een accountant afziet van een oordeel kunnen erg verschillen. Arjan Brouwer, partner bij PwC en hoogleraar externe verslaggeving aan de VU in de krant: ''Als er aan een bepaalde basis niet is voldaan, kan een accountant dat vaak achteraf niet meer vaststellen. Dan leidt dat tot een oordeelonthouding.' Voor veel kleine bedrijven is het vrij normaal als ze een oordeelonthouding krijgen zo laat Arnout van Kempen onafhankelijk adviseur van accountantskantoren in de krant weten. Voor grotere bedrijven is het wat vreemder vooral als jaar na jaar gebeurt.