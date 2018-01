'Totaalverbod op pulsvisserij is gitzwarte uitkomst stemming EP'

Een meerderheid van de 750 Europarlementariërs in Straatsburg heeft dinsdag voor een totaalverbod van het pulstuig voor pulsvisserij in Europa gestemd.

'Dramatisch'

'Een dramatische uitkomst', aldus Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond, die met vertegenwoordigers van VisNed en de Visserijgemeenten aanwezig was bij de cruciale stemming in Frankrijk. 'Deze uitkomst heeft grote gevolgen voor vele familiebedrijven in de visserijsector', aldus Pim Visser van VisNed.

Verduurzaming van de vissersvloot geblokkeerd

'Het is nu aan de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement om in zogenaamd ‘trioloog-overleg’ deze dwaling recht te zetten', aldus Van Tuinen. Als de uitkomst van de stemming in het Europees Parlement wordt overgenomen in de trioloogonderhandelingen die hierna volgen, voorzien de visserijorganisaties geen toekomst voor deze vorm van visserij.

'Verduurzamingslag teniet gedaan'

'De verduurzamingslag die de Nederlandse kottervloot heeft gemaakt wordt met deze uitkomst teniet gedaan', vindt Visser. 'Wij kregen de laatste weken steeds meer signalen dat de stemming deze kant op zou gaan, maar dat het op een totaalverbod zou uitdraaien hadden wij niet verwacht.' Voor en achter de schermen hebben VisNed en de Nederlandse Vissersbond hard gewerkt aan oplossingen, maar de beschuldigingen van fraude en bedrog die vanuit Frankrijk onterecht zijn geuit, hebben het gewonnen van objectief wetenschappelijk bewijs.

Wetenschap verliest van emotie

Wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten van pulsvisserij laten veelbelovende resultaten zien op het gebied van de reductie van ongewenste bijvangst, brandstofverbruik en beroering van het bodemleven. Het besluit van het merendeel van de Europarlementariërs vinden de visserijorganisaties dan ook onbegrijpelijk.

'Fake News'

'De beslissing van de Europarlementariërs is genomen in weerwil van wetenschappelijk getoetste informatie. Zij hebben voornamelijk aandacht gehad voor Fake News als ‘de Nederlanders vissen de zee leeg’ en ‘pulsvissers elektrocuteren de vissen’ van extremistische Franse actiegroepen. Dat is klinkklare onzin', aldus Visser en Van Tuinen. 'Wij hebben ons uiterste best gedaan om in gesprekken en informatieve documenten de Europarlementariërs te voorzien van wetenschappelijke informatie.'

Weldenkende mensen

Het gevolg van de stemming in het Europees Parlement ziet er slecht uit voor de Nederlandse visserijsector en de pulsvisserij in het algemeen. 'Elke pulsvisser heeft tonnen geïnvesteerd in het innovatieve pulstuig. Het omschakelen naar het oude vistuig is een financiële strop voor vele visserijbedrijven, juist omdat het brandstofverbruik met de pulsvisserij gehalveerd was. De vissers en hun gezinnen krijgen de rekening gepresenteerd', aldus Van Tuinen.

Voortzetting onderzoek

'Wij hadden erop gerekend dat weldenkende mensen dit niet hadden toegelaten.' Met de uitkomst van de stemming van het Europees Parlement gaat het Parlement onderhandelen met de Europese Commissie en de Europese Raad. 'De Europese Commissie is voorstander van het pulstuig en zal uiteraard inzetten op voortzetting van het onderzoek. Het kan niet zo zijn dat emotie het gaat winnen van wetenschappelijk onderzoek', aldus Visser.

