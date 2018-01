Moet Nederland straks meebetalen aan het gat dat ontstaat door de brexit?

De Europese Commissie heeft ook nog niet hardop nee gezegd, maar de Eurocommissaris voor de begroting, Günther Oettinger, zegt in een interview met het Financieele Dagblad dat Nederland er niet op moet rekenen. Oettinger sprak donderdag in Den Haag met premier Rutte en minister Wopke Hoekstra van Financiën over de Nederlandse wensen voor de Europese begroting na 2020. Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk zal er in de EU-financiën een gat van 12 tot 13 miljard ontstaan. Omdat gat te dichten wil de Europese Commissie de kortingen afschaffen.

Niet twee dupe brexit

Maar Nederland wil niet twee keer de dupe worden van de brexit en dat heeft het kabinet overgebracht aan Eurocommissaris Oettingen. Hoekstra heeft laten weten: 'Wij zijn een van de landen die economisch het meest door de brexit worden geraakt. Het is onrechtvaardig als we ook nog eens meer budget moeten betalen.' Oettingen zou het liefst zien dat een korting, die na het vertrek van Groot-Brittannië alleen Nederland nog krijgt, wordt afgeschaft. Handelsland Nederland is een van de grote nettobetalers door de relatief kleine bevolking. Daar staat een jaarlijkse korting van ongeveer 1 miljard euro tegenover.

Kabinet niet akkoord met afschaffing korting

Het kabinet gaat niet akkoord met de afschaffing van de korting. Hoekstra: 'Er is een kleine groep landen die veel harder wordt geraakt door de brexit dan anderen. En daar hoort Nederland bij.'Meer betalen aan Europa is volgens de minister van Financiën geen optie. Volgens hem moet het Europese budget na het vertrek van Groot-Brittannië verkleind worden. 'Dat is onze uitgangspositieen daar willen we ook op uitkomen.' Dit schrijft de NOS donderdag

