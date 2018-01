'700 banen op de tocht bij zorgverzekeraar VGZ'

Vorige week kondigde VGZ aan dat de vestiging in Heerlen wordt gesloten. Daar werken 300 mensen, maar volgens De Unie is het heel goed denkbaar dat VGZ ok elders gaat snijden in het werknemersbestand.

De ingreep in Heerlen maakt onderdeel uit van een plan van VGZ om €100 miljoen te bezuinigen. Inge de Vries, cao-onderhandelaar van De Unie in de krant: 'Dit betekent dat de beheerskosten met 30% terug moeten in drie jaar tijd. Daardoor dreigen circa 700 werknemers hun baan te verliezen.'

VGZ zal in april in overleg gaan met de bond over de gevolgen voor de medewerkers, aldus de krant. In totaal werken er 2100 mensen bij VGZ.

