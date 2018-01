Aantal bedrijven met 5 procent gegroeid

De nieuwe bedrijven zijn meestal eenmanszaken. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de bedrijvendemografie.

Het aantal bedrijven waar 1 persoon werkzaam is, is met 79,5 duizend toegenomen, het aantal bedrijven met meer dan 1 werkzame persoon nam per saldo met duizend af. Dat past in het patroon van de afgelopen jaren: in de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven met bijna 600 duizend toegenomen, bijna volledig door de groei van het aantal eenpitters.

Niet overal groei

Niet bij alle bedrijfsgroottes is sprake van groei. Zo daalde het aantal bedrijven met 2-9 werkzame personen afgelopen jaar met 3 duizend. Deze groep krimpt al sinds begin 2012: sinds dat jaar daalde het aantal bedrijven van die omvang met 20 duizend.

In het afgelopen jaar is de groei in het aantal bedrijven bijna volledig toe te schrijven aan het midden- en kleinbedrijf (tot 250 werkzame personen). Toch nam ook de hoeveelheid grotere bedrijven toe. Er zijn nu 3 120 bedrijven met meer dan 250 werknemers. Dat is het hoogste aantal sinds 2009.

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+