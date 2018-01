Nieuw record aan huizen verkocht

Dat is het hoogste aantal in een kwartaal ooit, blijkt uit het onderzoek naar bestaande particuliere koopwoningen van het CBS en het Kadaster. Hiermee is het record van het voorgaande kwartaal verbroken. Met het nieuwe record is een bedrag gemoeid van bijna 18 miljard euro.

De NVM publiceerde vorige week ook over de woningmarkt en meldde dat het aantal woningverkopen in het vierde kwartaal lager was dan een jaar eerder. Het verschil komt doordat de cijfers van de NVM zijn gebaseerd op de voorlopige contracten van door NVM- makelaars verkochte woningen. Het CBS en het Kadaster meten de ontwikkeling van alle bestaande koopwoningen in Nederland en maken gebruik van de akten die bij het Kadaster worden geregistreerd.

Krappere woningmarkt in Noord-Holland en Utrecht

In het vierde kwartaal waren bestaande koopwoningen in Nederland 8,2 procent duurder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Met 10,5 procent was de prijsstijging in de provincie Noord-Holland het hoogst. Daarnaast lagen ook de prijsstijgingen in Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland met respectievelijk 9,8 procent, 9,4 procent en 9,4 procent boven de gemiddelde prijsstijging in Nederland.



De groei in het aantal transacties lijkt in deze regio’s echter terug te lopen. Het aantal verkopen in de provincie Utrecht was zelfs ruim 1 procent lager dan een jaar eerder. Met de hoge prijsstijgingen en de teruglopende groei, en hier en daar zelfs krimp, van het aantal verkopen lijkt er vooral in Noord-Holland en Utrecht sprake van steeds meer krapte op de woningmarkt.

In alle vier grote steden lagen de prijzen ruim 11 procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2016. De verkoopaantallen in Amsterdam en Utrecht waren lager dan in het vierde kwartaal van 2016. Vooral in Amsterdam wordt de woningmarkt steeds krapper. Een woning in Amsterdam kost nu gemiddeld 415 duizend euro.

Krapte bij appartementen

Met bijna 12 procent was de prijsstijging van appartementen ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 het hoogst. Dat hangt samen met de prijsontwikkeling in de grote steden, waar appartementen een relatief groot deel van de woningvoorraad uitmaken. De prijsstijging van vrijstaande woningen was met 7 procent het kleinst. De groei van het aantal transacties was daarentegen met bijna 17 procent het hoogst bij vrijstaande woningen en bij appartementen met 2 procent het laagst.

