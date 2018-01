Ruim 12.500 extra banen dankzij buitenlandse investeringen

357 buitenlandse bedrijven zoals Netflix, Merck Performance Materials en Jellice zorgden afgelopen jaar voor 12.686 extra banen in Nederland. Samen waren deze bedrijven goed voor 1,67 miljard euro aan investeringen in onze economie.

Deze banen en investeringen zijn binnengehaald door het collectief Invest in Holland dat bestaat uit de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), het agentschap voor buitenlandse investeringen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en verschillende regionale partners.

Minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat: “De aanwezigheid van buitenlandse bedrijven is belangrijk voor ons land. 1,4 miljoen Nederlanders hebben direct of indirect een baan dankzij deze bedrijven. De mooie NFIA jaarcijfers bevestigen dat we baat hebben bij een goed investeringsklimaat. Onze hoogopgeleide bevolking, goede infrastructuur, fijne woon- & leefomstandigheden en concurrerend fiscaal klimaat trekken buitenlandse bedrijven en hun werknemers aan. Voor onze toekomstige economische groei en werkgelegenheid is het belangrijk dat het Nederlandse vestigingsklimaat aantrekkelijk blijft. Daar profiteren we allemaal van.”

Het werk van het NFIA valt mede onder verantwoordelijkheid van minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS): “Nederland heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat en de Nederlandse economie staat er goed voor. Ook met het oog op de Brexit is er een toenemende interesse van internationale bedrijven om activiteiten naar Nederland te verschuiven of zich in Nederland te vestigen. Het is dan ook belangrijk dat de NFIA, de Nederlandse ambassades en het postennetwerk Nederland in het buitenland op de kaart blijven zetten.”

Distributiecentra en hoofdkantoren

De NFIA is binnen Invest in Holland verantwoordelijk voor 8.158 van de 12.686 banen. In 2017 wist de NFIA 224 buitenlandse investeerders naar Nederland te halen, samen goed voor 1,23 miljard euro aan investeringen. Uit de NFIA-cijfers blijkt verder dat de meeste nieuwe banen in distributiecentra (1.864), op hoofdkantoren (1.345), marketing & sales kantoren (1.316), R&D (1.259) en productielocaties (1.081) ontstaan. Zo breidde Netflix haar Europees hoofdkantoor in Amsterdam uit met een klantcontactcentrum van 400 banen, investeerde Merck Performance Materials voor 15 miljoen euro in haar productiefabriek voor zogenoemd liquid crystal glass in Veldhoven en liet de Japanse gelatineproducent Jellice haar productiefabriek in Emmen doorgroeien, goed voor 25 banen.

VS zorgt voor meeste banen

De meeste ‘buitenlandse’ banen zijn, net als in 2016, gecreëerd door bedrijven uit de Verenigde Staten. Afgelopen jaar ging het om 2.516 banen, die gepaard gaan met 110 miljoen euro aan investeringen, zo blijkt uit de cijfers van de NFIA. Ook bedrijven elders uit Europa leveren veel banen op (in totaal 2.879), waaronder het VK (872 banen). Aziatische bedrijven uit Japan en India zorgden respectievelijk voor 655 en 423 banen. In de creatieve industrie kwamen er in 2017 het meeste banen bij door buitenlandse investeringen, in totaal ging het om 2.126 banen. De lijst van extra banen per sector bestaat verder uit agrifood (1.788 banen), ICT (1.219 banen), life sciences & gezondheid (600 banen) en de zakelijke dienstverlening (457 banen).

Brexit

Binnen het Invest in Holland-netwerk, was er afgelopen jaar speciale aandacht voor Brexit. De NFIA heeft met ruim 200 buitenlandse bedrijven contact die een mogelijke overstap naar Nederland overwegen naar aanleiding van de Brexit. Veel bedrijven kiezen er, door de bestaande onduidelijkheid over de nieuwe relatie tussen het VK en de EU, nog voor om te wachten voordat ze hun toekomstplannen bekend maken. In 2017 maakten 18 bedrijven een Brexit-gerelateerde overstap naar Nederland. Zij zijn goed voor 483 banen en een bedrag van 19 miljoen euro aan investeringen in onze economie. In deze resultaten is de komst van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA naar Amsterdam nog niet opgenomen. Ook hier was de NFIA bij betrokken.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+