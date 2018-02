Trouwen op Valentijnsdag

Op 14 februari, Valentijnsdag, treden meer mensen in het huwelijk dan op een doorsneedag in februari.

Vooral als Valentijnsdag op een vrijdag valt, is het een aantrekkelijke trouwdag. Op dinsdag 14 februari 2017 trouwden 300 stellen, ruim twee keer zo veel als op een gemiddelde dinsdag in februari dat jaar. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

In 2018 zijn er ruim 16 duizend mensen die een huwelijksjubileum kunnen vieren op Valentijnsdag. Daarvan zijn er ruim 600 die 12,5 jaar, 25 jaar, 40 jaar, 50 jaar of 60 jaar getrouwd zijn.

Vrijdagen en mooie data

Drie jaar geleden viel Valentijnsdag op een vrijdag en op een mooie datum (14-2-14). Toen trouwden 678 paren, bijna vijf keer zo veel als op een gemiddelde vrijdag in februari dat jaar. Ook op de andere dagen is 14 februari een relatief populaire trouwdag.

n 2017 was de vrijdag (17-2-17) een concurrerende trouwdag voor de 14e en trouwden 278 stellen. Over het algemeen geven de meeste mensen de voorkeur aan een trouwdag in een warmere maand. De vrijdagen in de zomermaanden, buiten de zomervakanties, zijn altijd aantrekkelijk om te trouwen. In de top-10 van meeste huwelijkssluitingen in 2017 staan ook alleen maar vrijdagen. De mooie datum 7-7-17 springt eruit met bijna 2 duizend huwelijken, gevolgd door 1 en 8 september met elk bijna 1,2 duizend huwelijken. Andere relatief populaire data in 2017 waren maandag 17-7-17 (675 huwelijken) en zaterdag 1-7-17 (651 huwelijken). In elke maand van 2017 werden op de 17e meer huwelijken gesloten dan op de doorsneedag van die maand, met uitzondering van Tweede Paasdag 17 april.

Ook de woensdag vóór Hemelvaart, 24 mei, was met 509 huwelijken (3 à 4 keer zoveel als op een normale woensdag in mei) een relatief populaire trouwdag.

Vrijdagen en speciale data altijd al in trek

Vrijdag 7-7-17 staat op nummer vier in de top-10 van data met veel huwelijkssluitingen vanaf 1995. Gemiddeld trouwt de laatste jaren zo’n 35 procent van de stellen op een vrijdag. Bij hele speciale data, zoals 9-9-99, lijkt de dag van de week van minder belang. In de wintermaanden valt alleen Valentijnsdag op. Vergeleken met de zomermaanden is het aantal huwelijken op die dag beperkt. Tot en met 1983 was december overigens nog een populaire maand om te trouwen. Voor de belasting telde je ook bij trouwen in december het hele jaar als getrouwd. Vanaf 1984 werd het al dan niet gehuwd samenwonen gedurende een periode van langer dan een halfjaar doorslaggevend.