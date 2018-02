Huishouden meer kwijt aan waterschapsheffing

In 2017 stegen de opbrengsten van de waterschapsheffingen met 1,8 procent. In de periode 2010–2017 namen de belastingopbrengsten van waterschappen ieder jaar nog minder hard toe dan het voorgaande jaar. Dit meldt CBS vandaag op basis van begrotingscijfers van de waterschappen.

Waterschappen hebben twee hoofdtaken: het beheer en onderhoud van waterkeringen zoals duinen en dijken, zorg voor het vasthouden, bergen en eventueel aan- of afvoeren van water (de watersysteemtaak) en afvalwaterzuivering. Deze taken bekostigen ze grotendeels uit twee specifieke waterschapsheffingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. De opbrengst van de watersysteemheffing stijgt in 2018 met 3,7 procent naar ruim 1,5 miljard euro. De opbrengst van de zuiveringsheffing stijgt in 2018 met 1,2 procent naar 1,3 miljard euro.