Verkeersintensiteit in 2017 nauwelijks toegenomen

De verkeersintensiteit, het gemiddelde aantal motorvoertuigen dat per uur een vast aantal meetpunten passeert, was in 2017 ongeveer 1 procent hoger dan een jaar eerder. Vergeleken met 2012 was de stijging ongeveer 8 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Op circa 20 duizend meetpunten op het rijkswegennet wordt elke minuut van de dag het aantal passerende motorvoertuigen geregistreerd en opgeslagen in de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Het CBS berekent hieruit de gemiddelde verkeersintensiteiten.

Nauwelijks drukker op de weg na 2015

Op de Nederlandse rijkswegen passeerden in 2017 gemiddeld 2 262 motorvoertuigen per uur, een stijging van nog géén 1 procent vergeleken met een jaar eerder. Vijf jaar eerder passeerden er elk uur 2 092 motorvoertuigen. Vanaf 2012 nam de verkeersintensiteit elk jaar iets toe, tot 2017 met 8 procent. Vooral tussen 2014 en 2015 was die toename zichtbaar. Vanaf 2015 is de verkeersintensiteit op de Nederlandse rijkswegen nauwelijks toegenomen.

Afslag Buitenveldert gemiddeld drukste punt

De locatie op de Nederlandse rijkswegen waar in 2017 de meeste motorvoertuigen passeerden ligt op de A10 tussen knooppunt De Nieuwe Meer en afslag Buitenveldert, richting Buitenveldert. Hier reden in 2017 gemiddeld op een werkdag ruim 113 duizend motorvoertuigen.

Het op één na drukste traject ligt ook op de A10 maar dan aan de andere kant: van afslag Buitenveldert naar knooppunt De Nieuwe Meer.



Ook op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek, bij Hoofddorp richting Amsterdam, én de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd richting De Bilt, reed in 2017 veel verkeer. Meetapparatuur registreerde op deze wegdelen in 2017 op een gemiddelde werkdag meer dan 110 duizend voertuigen.

Wagenpark Nederland groeit

Het Nederlandse wagenpark neemt al jaren in omvang toe. Eind 2017 waren er 8,4 miljoen personenauto’s, 1,5 procent meer dan een jaar eerder en 6,5 procent meer dan in 2012. Ook het aantal bedrijfsvoertuigen en motorfietsen nam in deze periode toe, met respectievelijk 5 procent en 2 procent.

Maar het is niet alleen drukker geworden op het totale Nederlandse wegennet met Nederlandse wagens. Op alle Nederlandse wegen rijden ook vele buitenlandse voertuigen, personenauto’s en vrachtwagens.