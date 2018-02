CBS: Gemeenten heffen 9,7 miljard euro in 2018

Gemeenten verwachten dit jaar 9,7 miljard euro aan gemeentelijke heffingen te innen. Dit is 2,5 procent meer dan in 2017. De onroerendezaakbelasting (ozb) levert alle 380 gemeenten dit jaar naar verwachting 4,0 miljard euro op. Dat meldt het CBS op basis van de gemeentelijke begrotingen voor 2018. De ozb, de rioolheffing en de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste gemeentelijke heffingen. Samen zijn ze met ruim 7,3 miljard euro goed voor 75 procent van alle heffingen.

De opbrengst van de ozb stijgt dit jaar met 2,5 procent naar 4,0 miljard euro. De ozb betreft niet alleen de belasting op woningen, maar ook die op niet-woningen, zoals bedrijfspanden. Iets meer dan de helft van de ozb wordt geïnd op woningen. De vier grote steden Rotterdam (242 miljoen euro), Amsterdam (167 miljoen euro), Utrecht (98 miljoen euro) en Den Haag (86 miljoen euro) hebben de hoogste opbrengsten uit de ozb begroot. Gemiddeld maakt de ozb voor gemeenten 40,7 procent uit van de totale heffingen.

Hoogte ozb

Per hoofd van de bevolking zijn de begrote opbrengsten uit de ozb het hoogst in de gemeenten Eemsmond (744 euro), Schiermonnikoog (537 euro), Sittard-Geleen (459 euro), Nijmegen (453 euro) en Zoeterwoude (441 euro). In de gemeenten Eemsmond, Sittard-Geleen en Zoeterwoude zijn de inkomsten uit de ozb relatief hoog, mede doordat er grote bedrijventerreinen of havens zijn. Nijmegen scoort onder meer hoog doordat daar de afvalstoffenheffing deels is afgeschaft en doorberekend wordt in de ozb. In de gemeenten Huizen (98 euro), Ooststellingwerf (109 euro), Koggenland (118 euro), Geldrop-Mierlo (125 euro) en Stede Broec (128 euro) zijn de inkomsten uit de ozb per hoofd van de bevolking het laagst.

Verwachte opbrengst reinigingsrechten en afvalstoffenheffing daalt

De begrote opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing daalt dit jaar met 0,2 procent tot iets meer dan 1,7 miljard euro. Ook hier is de opbrengst het hoogst in de vier grote gemeenten: Amsterdam (117 miljoen euro), Rotterdam (94 miljoen euro), Den Haag (59 miljoen euro) en Utrecht (35 miljoen euro). De reinigingsrechten en afvalstoffenheffing maakt voor gemeenten gemiddeld 17,8 procent uit van de totale heffingen.

Per hoofd van de bevolking zijn de begrote opbrengsten het hoogst in de gemeenten Schiermonnikoog (481 euro), Vlieland (408 euro), Ameland (272 euro), Wassenaar (159 euro) en Enkhuizen (157 euro). Op de Waddeneilanden Schiermonnikoog, Vlieland en Ameland is de opbrengst door niet-inwoners en bedrijven naar verhouding hoger dan bij andere gemeenten. Dit is toe te schrijven aan de grote recreatieve sector op de eilanden. Door dit effect hebben de Waddeneilanden ook relatief hoge opbrengsten van de toeristenbelasting. Er zijn 15 gemeenten die geen opbrengsten uit de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing in de begroting hebben opgenomen. Bij deze gemeenten heffen gemeenschappelijke regelingen - samenwerkingsverbanden tussen gemeenten - deze heffing.