VEH: ozb gemiddeld gematigd omhoog. Extreme uitschieter gemeente Voorschoten

Veel gemeenten verlagen hun belastingtarieven, zodat de ozb gemiddeld maar licht stijgt. Maar gemiddelden kunnen bedrieglijk zijn. Een huiseigenaar heeft uitsluitend te maken met de belastingaanslag van zijn eigen gemeente. En kan de schrik groot zijn: inwoners van de gemeente Voorschoten betalen dit jaar maar liefst 27% meer aan ozb dan vorig jaar.

Uitschieters

Landelijk gemiddeld stijgt de ozb met +1,6% slechts in beperkte mate. Maar in de gemeente Voorschoten gaan huiseigenaren dit jaar gemiddeld maar liefst €105 (+27%) meer betalen dan in 2017. Ook in de gemeenten Beemster (+20%) en Heerlen (+17%) schroeven de ozb dit jaar fors omhoog. Deze gemeenten zullen hun inwoners zelf moeten uitleggen wat de oorzaak is van deze verhoging, en of die éénmalig of structureel is. Vereniging Eigen Huis brengt vandaag de woonlasten van 372 gemeenten in beeld.

Lagere ozb

Uit het onderzoek blijkt dat 80 gemeenten de ozb in geringe of sterke mate verlagen. Grootste daler is Gouda, waar de aanslag dit jaar 48 euro lager is dan in 2017 (-19%). Runners-up zijn de gemeenten Boekel (- 8%), Nijkerk (-7,5%) en Koggenland (-7%).

Uitschieters riool- en afvalstoffenheffing

Riool- en afvalstoffenheffing mogen maximaal de kosten dekken van riolering en afvaldiensten. Een gemeente mag er niet aan verdienen, of het geld voor andere doeleinden gebruiken.

Bij de rioolheffing vallen enkele uitschieters op. In Schouwen-Duiveland Stein en Rijswijk stijgt deze heffing met ruim 12% terwijl de gemeenten Sint Anthonis, Leeuwarderadeel dezelfde lasten met meer dan 20% verlagen. De afvalstoffenheffing gaat in Roerdalen, Kampen en Lochem met iets meer 26% omhoog, terwijl inwoners van Lansingerland en Schouwen-Duivenland hiervoor 30% minder gaan betalen. Landelijk gemiddeld stijgt de afvalstoffenheffing met 0,8% en de rioolheffing met 0,3%.