Hogere sterfte houdt aan

Het aantal overledenen is de afgelopen weken verder gestegen. In week 7 (12 tot en met 18 februari 2018) overleden 3622 personen. Dat waren er iets meer dan in dezelfde week vorig jaar en het hoogste aantal overledenen in een week deze winter. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds eind oktober 2017 overlijden wekelijks meer personen dan gemiddeld in de winters in de jaren 2011/’12 tot en met 2015/’16. In de winter van 2016/’17 was de sterfte ook hoger dan de gemiddelde sterfte in de vijf winters ervoor, vooral in januari. Vanaf week 4 begon toen het aantal overledenen te dalen. Nu is er juist sprake van een stijging. Hogere sterfte valt vaak samen met een periode van griep en/of kou. De huidige griepepidemie ging in week 7 de tiende week in, zo meldden NIVEL en RIVM onlangs, terwijl begin februari ook een koude periode begon.

Tot nu toe ligt de totale sterfte sinds begin december nog steeds onder die van 2016/’17, zoals het CBS onlangs meldde.

Hogere sterfte ouderen

Met name onder ouderen zijn meer sterfgevallen in de winter. In de eerste zeven weken van 2018 lag het aantal sterfgevallen onder 80-plussers gemiddeld 26 procent hoger dan in een gemiddelde week in 2017. Ook onder 65- tot 80-jarigen lag het aantal sterfgevallen hoger (12 procent).