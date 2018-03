'Schulden in maatschappij lopen weer op, kiem voor nieuwe financiële crisis'

Beleggers, huizenkopers, consumenten, bedrijven en overheden nemen veel te veel risico's, waardoor de kiem van een nieuwe crisis al weer wordt gelegd, zo schrijft De Telegraaf woensdag. Echter, niemand weet hoe de crisi zich dit keer zal manifesteren. En omdat onvoldoende duidelijk is waar de risico's zitten, zou het kunnen dat de marken de oplopende tekorten onderschatten. Daarvoor waarschuwen Nout Wellink en Hans Hoogervorst. Zij hebben geen goed gevoel bij de zeepbellen die ontstaan op de aandelenbeurzen en de vastgoedmarkten en vinden de buffers van de banken te laag, aldus de krant.

Onverantwoord

Toen tien jaar geleden de financiële crisis begon was Nout Wellink de president van De Nederlandsche Bank (DNB) en Hans Hoogervorst voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Oud-president DNB Nout Wellink in de krant over het financiële beleid: 'Er ontstaan nieuwe risico’s zonder dat we voldoende kunnen inschatten wat potentiële effecten zijn.' Hans Hoogervorst reageert: 'Het is zo onverantwoord wat er gebeurt.' Volgens hen moedigen de centrale banken met hun lage rentes iedereen aan geld te lenen, met als gevolg dat er wereldwijd grote schulden worden opgebouwd. Hoogervorst: 'De schulden zijn zo hoog als nog nooit in de wereldgeschiedenis is vertoond.'