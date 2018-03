Export groeit minder hard

Het volume van de goederenexport was in januari 5,5 procent groter dan in januari 2017, meldt het CBS. De groei is kleiner dan in de twee voorgaande maanden.

In januari 2018 groeide opnieuw vooral de export van personenauto’s, machines en apparaten. Het volume van de import was in januari 9,1 procent groter dan een jaar eerder. De groei van de import was groter dan in de voorgaande maanden.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in maart minder gunstig dan in januari. Vooral het Duitse en Europese producentenvertrouwen zijn verslechterd in de radar van maart. Ook de ontwikkeling van de reële wisselkoers was minder gunstig dan in januari.