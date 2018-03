Banen weg bij Tata Steel, maar geen gedwongen ontslagen

Maar naar verwachting wordt er bijna niemand ontslagen, omdat het banenverlies waarschijnlijk op te vangen is met natuurlijk verloop. De directie van Tata Steel heeft dit toegezegd aan vakbond FNV, zo melden verschillende media donderdag. Ook wordt het huidige werkgelegenheidspact ('geen man gedwongen de poort uit') verlengd tot 1 oktober 2026. Onlangs werd hetzelfde afgesproken voor de Duitse werknemers van ThyssenKrupp.

FNV-bestuurder Aad in 't Veld tegen de NOS: 'We zijn nog in onderhandeling met de directie van Tata Steel, maar over de werkgelegenheid hebben we nu een akkoord. Er bestond grote onrust onder het personeel, maar we hebben nu wat we wilden. Geen gedwongen ontslagen én de toezegging dat iedereen die dat wil tot 2026 zijn baan behoudt.'

In september kondigde Tata Steel de fusie met het Duitse staalbedrijf aan. In Nederland telt het staalbedrijf ruim 9000 werknemers. Eerder werd al duidelijk dat Tata Steel Nederland blijft bestaan als volwaardige productielocatie. Er worden geen onderdelen opgeheven of overgeplaatst. Het hoofdkantoor voor Research en Development komt in IJmuiden Voor het gezamenlijk hoofdkantoor van de nieuwe onderneming komt Amsterdam of directe omgeving in aanmerking.