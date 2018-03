Economie trekt aan, maar de horeca ook?

De Nederlandse economie trekt de afgelopen tijd gelukkig weer stevig aan. Eigenlijk al een aantal jaren, maar de groei van het voorgaande jaar was echt spectaculair. De economische groeicijfers over 2017 waren de hoogste van de afgelopen tien jaar. De groei bedroeg toen maar liefst 3,3 procent. De halfjaarlijkse economische raming van De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat deze stijging doorzet. Ook voor de jaren 2018 en 2019 voorziet de DNB een stevige groei, respectievelijk van 3,1 in 2018 en 2,2 procent in 2019.

Deelt de horeca in deze groei?

Maar hoe doet de horeca het eigenlijk? Het antwoord is eigenlijk heel simpel: prima! Nederlandse horecabedrijven profiteren volop mee van de economische stijging die de totale Nederlandse economie doormaakt. Horecaondernemers hebben de afgelopen jaren daardoor flink meer te besteden gekregen. En zij kunnen zich dan ook steeds meer veroorloven. Uit het rapport "2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen" van de SRA, een vereniging van 370 accountantskantoren en adviesbureaus, blijkt dat Nederlandse horeca-uitbaters in 2018 maar liefst 5 procent omzetstijging verwachten en een extra winst van iets meer dan 4 procent hopen te boeken.

Groot vertrouwen onder horecaondernemers

Het vertrouwen van horecaondernemers is dan ook groot. Veel uitbaters van hotels, restaurants en cafés hebben daarom de afgelopen maanden flink meer geld geïnvesteerd. De investeringen lopen uiteen van het verbouwen en uitbreiden van de eigen onderneming, de aankoop van betere horeca-apparatuur - waarbij met name het merk Bartscher populair blijkt - en het investeren in professionalisering van het eigen personeel. De grotere financiële mogelijkheden van de afgelopen jaren bieden ondernemers een ruime gelegenheid om te investeren in duurzaamheid, grotere bedrijfsefficiëntie en het aanpassen van hun onderneming aan de eisen van deze tijd. Al met al positieve berichten dus. En niet alleen voor de ondernemers zelf, maar ook voor hun klanten. Want doordat horecabedrijven het zo goed doen, kunnen ze uiteindelijk - door investeringen en verbeteringen in de bedrijfsvoering - tegen goedkopere prijzen drank, eten en onderdak aanbieden. Zo profiteert iedereen mee van de economische opleving in de horecawereld!