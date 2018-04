Grootste groei toerisme in ruim tien jaar vooral door buitenlandse gasten

Het aantal gasten dat in 2017 in Nederlandse logiesaccommodaties verbleef, is gestegen naar 42 miljoen, een groei van bijna 9 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Dit is de sterkste groei sinds 2006. Dat blijkt uit de laatste toerismecijfers van het CBS.

De groei van het toerisme in 2017 wordt vooral gedragen door buitenlandse gasten, met een toename van 13 procent vergeleken met een jaar eerder. De 17,8 miljoen buitenlandse gasten verbleven samen 44 miljoen nachten in Nederlandse logiesaccommodaties, een stijging van 11 procent ten opzichte van 2016. Het binnenlandse toerisme nam met 6 procent toe naar 24,4 miljoen gasten die bij elkaar 67,8 miljoen overnachtingen maakten. Dat is een groei van 2 procent.

In deze cijfers zijn toeristen die in accommodaties met minder dan vijf slaapplaatsen hebben overnacht, niet meegenomen. Daartoe behoort ook een groot deel van de accommodaties van particulieren die via online-platformen worden aangeboden.

Door de groei van de afgelopen jaren is het toerisme een substantiële sector van de Nederlandse economie geworden. Zo zijn de totale toeristische bestedingen in 2016 uitgekomen op 75,7 miljard euro en 3,9 procent van het Bruto Binnenlands Product (bbp). Het toerisme is goed voor 641 duizend banen.

Groei intercontinentale toerisme vooral door Amerika en Azië

In 2017 kwam ruim 20 procent van de buitenlandse toeristen die in de Nederlandse accommodaties verbleven van buiten Europa. De meeste intercontinentale toeristen kwamen van het Amerikaanse (11 procent) en Aziatische continent (8 procent). Het aantal gasten dat daar vandaan kwam liet in 2017 een groei van respectievelijk 22 en 25 procent zien. Opvallende groeiers waren verder onder andere Taiwan (79 procent), IJsland (40 procent), en Rusland (36 procent). Het aantal toeristen uit China nam met 26 procent toe. Met ongeveer 2 procent van alle buitenlandse gasten is dit nog een relatief bescheiden groep. Intercontinentale gasten verbleven het kortst in een Nederlandse accommodatie, gemiddeld 1,8 nachten.

Bijna vier op de tien buitenlandse gasten naar Amsterdam

Verreweg de meeste buitenlandse gasten gingen in 2017 naar Noord-Holland en bezochten met name Amsterdam. De hoofdstad was met 6,7 miljoen buitenlandse hotelgasten de belangrijkste trekpleister van ons land. Van alle buitenlandse gasten trok 37 procent naar Amsterdam. Mede hierdoor is Noord-Holland de enige provincie die veel meer buitenlandse dan Nederlandse gasten trekt. De spreiding van de buitenlandse gasten over de verschillende provincies is sinds 2012 nauwelijks gewijzigd.

Duitsers verblijven graag aan de Nederlandse kust en gaan ook relatief vaak op bezoek in Amsterdam. Belgen gaan het liefst net over de grens naar Limburg en Noord-Brabant, maar verblijven ook aan de kust. Engelsen komen vooral naar onze hoofdstad. Dat geldt ook voor de meeste intercontinentale gasten die naar Nederland komen. Met de groei van het toerisme neemt de toeristische druk op Amsterdam verder toe.

Vooral hotels profiteren van de groei

Niet alle accommodatietypen profiteren evenveel van de groei van het aantal gasten in 2017. Hotels en groepsaccommodaties ontvingen respectievelijk 11 en 12 procent meer gasten dan een jaar eerder. Huisjesterreinen kregen 7 procent meer gasten. Bij kampeerterreinen zette de dalende trend van de laatste jaren door, met een afname van 3 procent.