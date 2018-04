Cao-lonen stijgen meer dan vorig jaar

De cao-lonen zijn in het eerste kwartaal van 2018 gestegen met 1,7 procent. Over heel 2017 was die stijging nog 1,5 procent. In 2016 was de groei iets groter, namelijk 1,8 procent. De contractuele loonkosten namen in het eerste kwartaal toe met 2,2 procent, de grootste stijging in vijf jaar. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.