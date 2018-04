Schiphol moet van de rechter onbenutte vliegrechten doorschuiven naar de zomer

Reisorganisaties mogen de capciteit die nog over was toch benutten en daarom kunnen ze deze zomer meer vluchten vanaf Schiphol aanbieden.

Dat heeft de rechter in een kort geding dat Corendon, Easyjet en TUI hadden aangespannen tegen Schiphol, besloten. Het gaat in totaal om 2700 vluchten, zo melden meerdere media donderdag. De reisorganisaties hebben nog onbenutte start- en landigsrechten van afgelopen winter en nu willen ze, net als elk jaar, vluchten in de zomer aanbieden. In de zomer is er veel vraag naar extra vluchten en dan werd de onbenutte capaciteit van de winter overgeheveld naar de zomer, maar dat wil Schiphol niet meer. Dit vanwege het feit dat het in de zomer al extreem druk is op de luchthaven. In de meivakantie ontstonden hele lange wachtrijen met als gevolg ontvreden reizigers.Maar volgens de rechter kan Schiphol niet bewijzen dat het de extra vluchten niet aan kan en dat nog meer vliegverkeer zou leiden tot operationele problemen.

De rechter vindt dat Schiphol zijn bewering niet goed onderbouwt en wil dat de luchthaven de planningslimiet binnen 24 uur aanpast. In een schriftelijke reactie laat Schiphol weten: ' We respecteren de uitspraak van de rechter en gaan de capaciteit beschikbaar stellen. We zullen alles op alles zetten om de vluchten zo goed mogelijk te accommoderen in de drukke vakantieperiode.'