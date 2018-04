4,5 procent minder elektriciteitsverbruik per bewoner

In 2016 was het verbruik van elektriciteit per bewoner in particuliere woningen 4,5 procent lager dan in 2012. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2016 verbruikte een bewoner van een particuliere woning gemiddeld 1 355 kWh aan stroom. In 2012 was dat nog 1 419 kWh. Een (vaat)wasmachine verbruikt ongeveer 1 kWh per beurt. Het elektriciteitsverbruik in particuliere woningen is het totaal van de leveringen via het openbare net en de door huishoudens zelf opgewekte zonnestroom. Tussen 2012 en 2016 verzevenvoudigde de stroom die per bewoner werd opgewekt via zonnepanelen, en daalden de leveringen via het net met 8,3 procent.

Voor het eerst publiceert het CBS gedetailleerde cijfers over energieleveringen aan woningen die gebruikt kunnen worden om energiebesparing in woningen te meten. Het elektriciteitsverbruik is berekend voor verschillende woningtypen, oppervlakteklassen en aantallen bewoners.