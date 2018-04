Productie industrie ruim 4 procent hoger in februari, groei productie farmaceutische industrie het hoogst

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 4,2 procent hoger dan in februari 2017, maakt het CBS bekend.

De toename is kleiner dan in januari, toen de grootste stijging in bijna 7 jaar werd genoteerd. Al ruim twee jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de farmaceutische industrie groeide in februari 2018 het sterkst.

Productie farmaceutische industrie groeit het sterkst

De farmaceutische industrie produceerde in februari ruim 14 procent meer dan in februari 2017. Ook de productie van de machine-, transportmiddelen- en de voedingsmiddelenindustrie groeide sterker dan gemiddeld in de industrie. Daarentegen lag de productie van de chemische en de elektrische-apparatenindustrie lager dan een jaar eerder.

Productie op hoog niveau

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van januari op februari 2018 daalde de productie met 0,2 procent. De industriële productie ligt de laatste maanden op een historisch hoog niveau.



De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie.

Vertrouwen producenten iets minder positief

Het producentenvertrouwen ging van 10,9 in februari naar 9,5 in maart. Het vertrouwen blijft echter ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.



Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Ook het vertrouwen van de Duitse producenten daalde in maart, maar blijft op een hoog niveau. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in februari bijna 3 procent hoger dan een jaar eerder.