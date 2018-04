Er dreigt een nieuwe bouwcrisis

Was het in de afgelopen jaren de economische crisis die voor faillissementen in de bouw zorgde, nu zijn dat de stijgende bouwkosten. Daardoor dreigen bouwprojecten in het hele land stil te vallen. Werkzaamheden in de bouw zullen op een laag pitje worden gezet tot de kosten weer dalen. Dit stelt de NVB, de Nederlandse Vereniging van Ontwikkelaars en Bouwondernemingen, zo schrijft het Algemeen Dagblad maandag.

Crisis van overvloed

De bouw heeft nu te maken met een nieuwe crisis: de crisis van overvloed. Omdat er in de crisisjaren weinig werd gebouwd, verdwenen veel bouwbedrijven en lieten bouwvakkers zich omscholen. Nu er juist veel gebouwd moet worden, is er een tekort aan bouwmaterialen en personeel. Daardoor stijgen de kosten om te bouwen en komen de werkelijke kosten voor een bouwproject uiteindelijk veel hoger te liggen dan de prijs waarvoor is ingetekend.