Teruglopende opbrengsten gaswinning heeft flinke gevolgen voor de begroting

Deze dagen willen kabinetsleden allemaal hun wensen inbrengen bij Wopke Hoekstra, de minister van Financiën (CDA), maar van hem krijgen ze steeds hetzelfde te horen: het kan niet vanwege Groningen. Het langzaam dichtdraaien van de gaskraan kost het rijk veel geld. Onduidelijk is nog, ook voor de rest van het kabinet, om hoeveel geld het precies gaat.

'Conjunctuurgevoelige' meevallers

Dit jaar rekent de overheid nog op 2 miljard euro aan gasbaten, maar de gasbaten zullen in de komende jaren flink teruglopen. Daarnaast is er juist meer geld nodig voor schadeherstel en versteviging van de Groningse huizen. Een meevaller voor het kabinet is dat de economie zo goed draait. Hierdoor is het rijk minder geld kwijt aan ww-uitkeringen en bijstand. Maar het nieuwe kabinet heeft besloten dat 'conjunctuurgevoelige' meevallers niet meer mogen worden gebruikt om andere begrotingsproblemen op lossen, zo schrijft de krant. De besparingen op uitkeringen gaan dan ook naar aflossing van de staatsschuld.

Bezuinigingen

Daarnaast wil het kabinet extra belastinginkomsten niet gebruiken om extra uitgaven te doen, waardoor het overschot hoger wordt. Het kabinet wil echter wel tegenvallende inkomsten door de lager uitgevallen gasbaten opvangen door bezuinigingen elders. Dus waarschijnlijk kunnen de regeringspartijen hun extra wensen zoals meer geld voor onderwijs of veiligheid wel op hun buik schrijven. Voorman van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, gaf eerder aan wel genoegen te willen nemen met een lager overschot om tegenvallende gasbaten op te vangen