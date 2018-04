'Huizenprijzen stijgen in 2018 spectaculair harder'

De huizenprijzen stijgen in 2018 nog harder dan aanvankelijk gedacht. Het Economisch Bureau van ABN AMRO gaat er in de nieuwe Woningmarktmonitor van uit dat woningen dit jaar uiteindelijk gemiddeld 8 procent duurder worden dan in 2017.

De economen van de bank stellen hun verwachting daarmee aanzienlijk naar boven bij, want tot voor kort gingen ze uit van een toename van 6 procent. De belangrijkste reden voor de bijstelling is de sterke stijging van de verkoopprijzen in de eerste maanden van dit jaar. In februari ging het zelfs om 9,5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Door aanhoudende stijgingen zit het prijspeil van woningen nog maar nipt onder het niveau van vóór de crisis in 2001.

Er staan steeds minder woningen te koop. Bij een krap woningaanbod komen transacties steeds moeizamer tot stand. Dit is nu al terug te zien in het aantal woningaankopen. Voor het eerst in jaren zijn die afgelopen januari en februari afgenomen (met 6,2 procent). Het Economisch Bureau denkt dat deze daling in 2018 en 2019 doorzet. Dit jaar verwachten de economen een afname van 5 procent, gevolgd door een verdere afname van opnieuw 5 procent komend jaar.

Minder keuze

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: "De woningmarkt is gespannen. Kopers hebben steeds minder keuze, omdat het aantal te koop staande woningen gestaag daalt. Dus om kans te maken op een koophuis, moeten ze hoger bieden. Dit verklaart de forse stijging van de prijzen. Het gevolg is dat de betaalbaarheid van de woningmarkt verslechtert, al is deze in historisch opzicht nog altijd gunstig. We verwachten niet dat de hypotheekrente de komende tijd fors gaat stijgen en dus kunnen de prijzen voorlopig blijven stijgen. Voor 2019 gaan we uit van een verdere toename van 5 procent."

Nederland bij mondiale koplopers

'Nederland behoort tot de landen waar de huizenprijzen het sterkst stijgen. Alleen in Ierland was in het vierde kwartaal van 2017 sprake van een grotere toename. In ons land stijgen momenteel ook de prijzen van duurdere huizen flink. Dat komt door de groep doorstromers. Voor hen is een potentiële restschuld geen belemmering meer om te verhuizen, omdat ze hun huidige woning tegen een aantrekkelijke prijs van de hand kunnen doen. Bovendien heeft een groot aantal doorstromers overwaarde en die nemen ze mee naar een volgende, duurdere woning.