Leningaanvragen in Nederland stijgen door aantrekkende economie

Hoogconjunctuur

Dagblad Trouw schreef in januari dit jaar zelfs een artikel over dat het economisch gezien niet beter kan gaan dan dit jaar. Economen hebben het volgens het stuk zelfs over een hoogconjunctuur. Dat zien we direct terug in het gedrag van de consument: omdat het consumentenvertrouwen weer een stuk hoger ligt gaan mensen meer uitgeven en durven ze weer stappen te zetten. Een van de gevolgen hiervan is dat de aanvraag van leningen in Nederland aanzienlijk gestegen is.

Goede voorwaarden leningen

Hypotheek- en geldverstrekkers kunnen immers goed inspelen op de huidige economie: met behulp van de juiste voorwaarden trekken ze consumenten meer en meer naar zich toe. Volgens onderzoek van het GfK omtrent de economie is maar liefst 66% van de Nederlanders dit jaar van plan om een grote aankoop te doen. Denk hierbij aan het aanschaffen van een auto, het renoveren van een woning of het kopen van een (tweede) huis. Dit percentage is de laatste jaren nog niet zó hoog geweest. Omdat de meeste mensen niet hebben kunnen sparen doen ze beroep op een lening. Aanbieders van leningen zorgen ervoor dat er aantrekkelijke voorwaarden zijn om een lening af te sluiten, zoals een lange looptijd of lage rentes. Hierdoor gaan mensen sneller over op een lening om een grote aankoop te kunnen doen. Je kunt bijvoorbeeld een lening aanvragen via Bankr.nl voor dergelijke aankopen.

Verschillende soorten leningen

Het is voor de consument handig om te weten dat er verschillende leningen zijn waar ze uit kunnen kiezen. Voor een grote uitgave is in de meeste gevallen een persoonlijke lening de beste keuze. Hierbij kun je namelijk profiteren van een aantal voordelen. Er geldt bijvoorbeeld een vaste looptijd, wat betekent dat je precies kunt afspreken wanneer je van je lening af bent. Daarnaast ligt het rentepercentage altijd vast, zodat je weet waar je aan toe bent. Ook krijg je het bedrag in één keer op je rekening gestort zodat je het direct kunt gebruiken. In sommige gevallen wordt een doorlopend krediet aangeraden, waarbij je gaandeweg zelf bepaalt hoeveel geld je opneemt. Je hoeft hierbij alleen rente te betalen over het opgenomen bedrag. Het nadeel van een doorlopend krediet is echter wel dat de rente variabel is en het percentage dus kan veranderen.

Minder gebruik creditcard-krediet

Wat opvalt wanneer we kijken naar het leengedrag van de Nederlandse consument is dat op dit moment ongeveer 18% van de Nederlanders een zogeheten consumptief krediet heeft lopen. Dat betekent dat dit percentage gebruik maakt van een persoonlijke lening of doorlopend krediet, waarmee ze dus een schuld opbouwen. Hoewel we in Nederland nog niet gretig gebruik maakten van het krediet van de creditcard, zien we hierin wel een daling. Men maakt minder gebruik van deze mogelijkheid en van de mogelijkheid om rood te kunnen staan, ook twee vormen van ‘geld lenen’. In plaats daarvan zien we juist de verschuiving naar het geld lenen via geldverstrekkers. Op die manier hebben we allemaal een stuk meer te besteden. Dit doet de Nederlander overigens niet alleen om economische redenen maar ook om persoonlijke redenen: men gebruikt het ook vooral om hun leefstijl in stand te houden of te verbeteren, om toekomstverwachtingen te realiseren en om spaartegoeden intact te houden.

Oplopende schulden van de consument

Natuurlijk komt er direct een andere vraag de spreekwoordelijke hoek om kijken, want als mensen meer en veel gaan lenen, dan lopen de schulden van de consument ook op. Eerder in maart schreven we al over de nieuwe schulden in de maatschappij op basis van een artikel van de Telegraaf. Hoofdeconoom van de ING, Marieke Blom, denkt echter dat het nog niet zo’n vaart zal lopen. In het eerder genoemde artikel van dagblad Trouw vertelt ze dat er (nog) niks ongezonds aan de hand is en dat mensen op basis van de vele leningen een verkeerde inschatting maken. Juist door de goede voorwaarden van de geldverstrekkers wordt het mensen mogelijk gemaakt om het geld terug te kunnen betalen. Daarnaast zullen mensen die in financiële nood zitten niet zomaar een hoge lening af mogen sluiten; er wordt altijd gekeken of je de lening kunt dragen wat betekent dat je een afgesproken bedrag per maand kunt afbetalen. Op basis daarvan wordt een lening verleend.