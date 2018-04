Minder doe-het-zelfwinkels

In de periode 2008-2017 is het aantal doe-het-zelfwinkels met 6 procent afgenomen: van 5 290 naar 4 960 winkels. Dat meldt het CBS naar aanleiding van vragen vanuit de media.

Vooral verf- en behangwinkels (-20 procent), winkels in vloeren (-15 procent) en ijzerwarenwinkels (-12 procent) verdwenen uit het straatbeeld. Ook het aantal bouwmarktvestigingen liep terug: van 1 355 in 2008 tot 1 270 in 2017.

In verhouding tot het aantal inwoners had Friesland in 2017 de meeste bouwmarkten: per 100 duizend inwoners waren er 13 bouwmarkten. In Noord- en Zuid-Holland waren in 2017 relatief de minste bouwmarkten, 5 per 100 duizend inwoners.

Omzet doe-het-zelfwinkels gestegen in 2017

De omzet van de doe-het-zelfsector is in 2017 met 7 procent gestegen in vergelijking met 2016. De sector profiteerde daarmee onder meer van de opleving van de woningmarkt. Binnen de doe-het-zelfsector vormen bouwmarkten de grootste branche. De omzet van de bouwmarkten steeg in 2017 met bijna 6 procent ten opzichte van 2016.