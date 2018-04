'Vlees zou eigenlijk gemiddeld 40% duurder moeten zijn'

Doordat schade aan onder meer milieu en klimaat door de productie van vlees op dit moment niet wordt doorberekend in de verkoopprijs zou de prijs van een hamburger eigenlijk 40% hoger moeten zijn, zo blijkt zaterdag uit een rapport van CE Delft in opdracht van Natuur & Milieu.

Maatschappelijke kosten

'In het rapport staan de maatschappelijke kosten die vlees eten in Nederland veroorzaakt. De echte prijs van vlees is hoger dan men denkt', aldus Geertje van Hooijdonk van Natuur & Milieu.

Schade aan milieu, klimaat en biodiversiteit

Bij het produceren van vlees ontstaat schade aan het milieu, het klimaat en de biodiversiteit. Daarnaast betaalt de overheid mee aan het bestrijden van dierziektes en krijgt de sector subsidies. Als al die kosten in de verkoopprijzen zouden worden doorberekend, dan wordt varkensvlees 53% duurder, kippenvlees 26% en rundvlees gemiddeld 40%.

4,5 miljard

CE Delft berekent in het rapport dat de maatschappelijke schade door de consumptie van vlees door Nederlandse consumenten oploopt tot 4,5 miljard euro per jaar. De grootste schade wordt veroorzaakt aan het milieu. Het gaat dan met name om uitstoot van ammoniak, waardoor de kwaliteit van bodem, water en lucht verslechtert. De tweede grote schadepost is die aan het klimaat. De veehouderij is verantwoordelijk voor 11% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot.

Klimaatakkoord

Eerder berekende Natuur & Milieu dat de hele voedselsector in 2030 de CO2-uitstoot met 47 procent moet verlagen om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. 'Dit nieuwe rapport bevestigt de impact van voedselproductie op milieu en klimaat. Minder vlees eten en een eerlijke prijs voor vlees zijn noodzakelijke oplossingen.', aldus Van Hooijdonk.