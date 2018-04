40 procent Nederlanders worstelt met financiële administratie

De ene rekening komt per e-mail binnen, de andere staat in de mijn-omgeving en de volgende wordt automatisch afgeschreven. Uit nieuw onderzoek van het Nibud blijkt dat 40 procent van de Nederlanders moeite heeft met het op orde houden van de financiële administratie.

Zowel jong als oud worstelt ermee. Ze hebben vaker betalingsachterstanden, en staan vaker rood dan mensen die hun financiële administratie volledig op orde houden.

Mensen tot 35 jaar

Zij hebben vooral moeite met het maken van een eenduidig systeem waarmee zij op een geordende manier overzicht kunnen houden over hun financiële administratie. Ook zien zij vaker belangrijke documenten in de e-mail over het hoofd en vergeten vaker welke abonnementen er nog lopen.

Mensen die niet digitaal vaardig zijn

Het Nibud schat in dat minstens 1 op de 5 Nederlanders het ingewikkeld vindt dat steeds meer berichtenverkeer per mail en/of mijn-omgevingen verloopt. Deze groep betaalt beduidend vaker rekeningen te laat, heeft vaker een rommelige administratie.

Oproep voor bedrijven

Het Nibud roept bedrijven op meer rekening te houden met de niet digitaal vaardigen. Ook zouden jongeren meer advies moeten krijgen over hoe zij overzicht kunnen houden kunnen houden over al hun financiële verplichtingen.