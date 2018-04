Graaien bankensector gaat door: beloning topbestuurders Van Lanschot bank fors verhoogd

Topman Karl Guha kan rekenen, zo staat in het beloningsvoorstel, op ruim 20 procent verhoging. Dan komt zijn totale beloning dit jaar 1,5 miljoen euro. Uit de stukken van de komende aandeelhoudersvergadering blijkt dat de andere drie bestuurders er een kwart op vooruit naar meer dan een 1 miljoen euro. Dit schrijft onder meer de Volkskrant maandag. Critici vragen zich af of de vergelijking met andere bedrijven wel helemaal opgaat. Van Lanschot Kempen kijkt namelijk niet alleen naar kleine vergelijkbare bedrijven maar ook grotere bedrijven als verzekeraar NN, chipmachinefabrikant ASML, en ook ING in binnen- en buitenland. De in Den Bosch gevestigde bank veel minder werknemers dan de bedrijven waarmee wordt vergeleken en is het balanstotaal lager.

Het voorstel van de salarisverhoging voor de top van de Bosche bank is opvallend. De ING kreeg een maand geleden nog een storm van kritiek over zich heen vanwege een voorgestelde salarisverhoging voor de topman. Zijn salaris zou verhoogd worden met 50 procent naar 3 miljoen euro. Als reactie hierop zegden klanten hun rekening op. Het voorstel werd ingetrokken.

Volgens FNV Finance-bestuurder Ger Klinkenberg lijkt het "oude graaien" weer terug in de financiële wereld. Hij zegt dat zware cao-onderhandelingen tussen bonden en werknemers tot een loonsverhoging van 2 procent voor het "gewone" personeel hebben geleid. Tegen de krant zegt hij: 'Deze groeiende ongelijkheid moet aan banden worden gelegd. De beloningsverhoudingen gaan steeds verder uit de pas lopen.'

De aandeelhouders moeten op 31 mei over het beloningsvoorstel beslissen.