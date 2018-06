Meer goederen verscheept via onze zeehavens

De totale overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens is in 2017 met ruim 1 procent gestegen tot 595 miljoen ton. De groei van de zeevaart zat vorig jaar grotendeels in de containervaart. De overslag van natte bulkgoederen (aardolie en aardolieproducten) nam met 3 procent af. De aan- en afvoer van droge bulkgoederen (kolen en ijzererts) bleef nagenoeg gelijk. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In de periode 2011-2016 is de containeroverslag licht gegroeid, met 1 procent. Vorig jaar nam de aan- en afvoer van containers fors toe met ruim 13 procent. Van de geloste containers is in 2017 bijna 38 procent met andere containerschepen doorgevoerd naar andere zeehavens, het zogenaamde transshipment-vervoer. In 2015 was het aandeel transshipment-containers gedaald naar minder dan een derde van alle aangevoerde containers. De transshipment van containers nam vorig jaar met 30 procent toe.

Meer dan 70 procent van de groei in het totale containervervoer in 2017 bestond uit container-transshipment. Vooral vanwege de goede toegankelijkheid voor grote containerschepen en de beschikbare terminalcapaciteit is Rotterdam een aantrekkelijke haven voor deze vorm van doorvoer. Een op de vijf transshipment-containers bevat hout en papier. In de Rotterdamse haven worden containers met hout uit Finland, Rusland en Zweden overgeslagen met bestemming China.

Fors minder stookolie naar Azië

In tegenstelling tot de containergoederen is de hoeveelheid natte bulkgoederen juist afgenomen, en wel met ruim 3 procent tot bijna 273 miljoen ton. Dit is bijna de helft van alle goederen die gelost of geladen zijn in Nederland. De daling is voor een groot deel toe te schrijven aan de stagnerende overslag (-17 procent) van aardolieproducten, en dan voornamelijk de uitvoer van stookolie, in de haven van Rotterdam. Deze goederen komen voor een groot deel uit Rusland om dan via Rotterdam naar Azië verscheept te worden. Doordat tankers hun diensten goedkoop aanbieden, is het minder interessant geworden om de olie eerst in Rotterdam op te slaan, om die daarna per mammoettanker naar Azië te vervoeren.

De aan- en afvoer van ruwe aardolie bleef vrijwel gelijk. Hierbij is de afvoer via de zee in gewicht te verwaarlozen. Bijna de helft van de ruwe aardolie die aangevoerd wordt in de haven van Rotterdam gaat via de pijpleiding door naar België (64 procent) en Duitsland (36 procent). De overige natte bulkgoederen betreft voornamelijk chemicaliën. Bij dit soort goederen was een stijging te zien van de overslag van ruim 55 procent.

Meer ertsen aangevoerd vanuit Brazilië en Zuid-Afrika

De totale overslag van droge bulkgoederen bleef in 2017 vrijwel gelijk (-0,2 procent) ten opzichte van een jaar eerder. De aanvoer van ertsen had een positief effect op de ontwikkeling. Hier was een stijging van 9,4 procent te zien (+3,5 miljoen) die voor een groot deel is te danken aan de toename van ertsen vanuit Brazilië en Zuid-Afrika. De totale aan- en afvoer van ertsen in 2017 bedroeg 41 miljoen ton.

De aan- en afvoer van kolen daalde in 2017 met 5,5 procent. Dit was vooral in de haven van Rotterdam te zien, waar de aan- en afvoer van kolen met bijna 10 procent daalde tot ruim 25 miljoen ton. Dat kwam grotendeels doordat er in Nederland twee en in Duitsland maar liefst zes kolencentrales dichtgingen. Voor meer informatie over kolen, zie ook het artikel < link> dat vandaag verscheen hierover.