5 tips voor startende Forex traders die je geld kunnen besparen

(Advertentie) Het leven als beginnende trader gaat niet over rozen. Er is nog veel te leren en er zijn veel valkuilen te ontwijken. Hoe voorkom je nu in een financiële valkuil, met andere woorden: hoe kun je geld besparen als startende Forex trader?

Wij geven je graag vijf tips hoe jij als beginnende trader zoveel mogelijk geld kunt besparen en zo snel mogelijk als florerende trader de markt kunt betreden. Laten we wel zijn, niets is zeker in het leven en zelfs na het lezen van onze tips, is succes niet gegarandeerd, maar de weg naar succes is wat duidelijker uitgestippeld met onze tips. En daarbij komt dat het grootste deel van de beginnende traders faalt, juist doordat ze onderstaande tips niet volgen.

Financieel management Of je nu een beginnende of ervaren trader bent, alles draait om overleven. Blijf je in een neerwaartse spiraal zitten doordat je alleen maar verliest, dan kan het zomaar zijn dat je volledig door je budget heen zit of zelfs blut bent en is het onmogelijk geworden om nog te winnen. Iedereen verliest wel eens bij een trade, ook de ervaren mensen. Het is echter de kunst om te voorkomen dat je teveel verliest. Rationeel nadenken is altijd de sleutel. Daarnaast is het belangrijk dat je voordat je start, genoeg budget hebt om in ieder geval 40 trades te maken. Daarnaast bescherm je jezelf en je budget door met nooit meer dan 3% van je trading kapitaal per trade in te zetten.

Maak altijd gebruik van een stop loss

Als trader beschik je over een aantal middelen die je in kunt zetten om zoveel mogelijk geld te verdienen of om op zijn minst je te beschermen tegen grote verliezen. De stop loss is mogelijk een van de machtigste middelen om in te zetten. Met de stop loss kun je het risico tot op de pip nauwkeurig beperken. Eigenlijk zijn er alleen maar voordelen wanneer je een stop loss gebruikt. In de hoofdzaak geldt dat de stop loss je beschermt tegen het blijven hangen in een trade die gedoemd is om gigantisch te mislukken. Voordat je de trade zet, bepaal je op welk punt je met de trade niet meer verder wilt. Bereik je dat punt dan wordt er automatisch verkocht om verdere verliezen te voorkomen. Indicatoren voor forex laten je dan wel zien hoe de trends op de markt zijn, maar kunnen je nooit behoeden voor verliezen en dat kan de stop loss zoveel mogelijk beperken.

Wees realistisch

Het is belangrijk dat je niet direct hele hoge verwachtingen hebt. Wees realistisch en verwacht niet dat je binnen de kortste keren 500 euro omzet naar 100.000 euro. Heb je wel deze verwachtingen, dan zal je al heel snel teleurgesteld zijn en het gevoel hebben te falen. Kijk dan ook goed naar je ervaring voordat je een hoog win-percentage vaststelt.

Contact met andere traders

Toets Forex in in Google en je krijgt een eindeloze lijst met informatie, tips en trucs om met Forex te starten. Dergelijke informatie is ontzettend waardevol en lees het dan vooral ook door voordat je daadwerkelijk met echt geld begint met trading. Een andere heel nuttige bron van informatie voor beginnende traders is de kennis van andere traders. Andere ervaren traders kunnen bijvoorbeeld jouw trading strategie kritisch bekijken, vertellen wat er al goed gaat en vertellen wat er mogelijk beter kan. Beginnende traders hebben nogal eens de neiging om enige schaamte te hebben of zich dom te voelen. Dat hoeft natuurlijk niet, want iedere trader is ooit op dezelfde manier als jij begonnen. Vaak kun je op trading platforms en fora in contact komen met ervaren traders.

Hou je emoties onder controle

Een van de grootste valkuilen die er zijn, is je keuzes laten beïnvloeden door je emoties. Naast een realistische verwachting van je winsten, is het rationeel nadenken wellicht zelfs de belangrijkste tip voor jou als startende trader. Natuurlijk is trading geweldig en kun je er een flinke kick van krijgen wanneer je de eerste winsten binnen ziet komen. Toch moet je je hierdoor niet mee laten slepen en dien je je hoofd er bij te houden. Doe je dit niet dan is de kans toch wel heel groot dat je binnen 30 minuten al je geld kwijt bent waar je minstens drie weken mee bezig bent geweest bij elkaar te verdienen. Stel voordat je begint een plan vast, ontwikkel een strategie en hou je hieraan. Besluit niet in je emotie om halverwege van je plan af te wijken. Onthoud dat je je plan met je volle verstand en de kennis die je op dat moment had, hebt gemaakt. Wijzig je op het laatste moment, dan betekent dat vaak alleen maar dat je meer gaat verliezen dan verwacht.