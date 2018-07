Steeds meer verzekeraars stoten taxiverzekeringen af

Sinds 1 januari keurt nog maar een enkele verzekeraar verzekeringen voor taxi's goed. Maar dan wel onder strikte voorwaarden en tegen hoge premies. Dat schrijft het Financieele Dagblad op basis van een rondgang onder verzekeraars en tussenpersonen.

Verzekeraar NN, die sinds begin 2018 geen verzekering voor straattaxi's meer aanbiedt, laat aan de krant weten: 'We kregen de schadelast gewoon niet omlaag. Toen ook het verhogen van de premies niet hielp om het renderend te maken, zijn we ermee gestopt.' Ook verzekeraar MS Amlin trok zich per 1 januari terug. Bij ASR en Allianz zijn de voorwaarden zo streng dat de meeste taxichauffeurs er niet meer terechtkunnen.