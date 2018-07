Gipskamer OLVG lanceert gipsapp

Mag je douchen met gips? Wat helpt tegen jeuk? Antwoord op deze vragen, filmpjes met oefeningen en nog veel meer handige tips staan in de OLVG-gipsapp. Lenny Keijlard, gipsverbandmeester in OLVG, bedacht de app, speciaal voor patiënten.

'Mensen die net zijn “gegipst” hebben vaak veel vragen als ze weer thuis zijn. Met de gipsapp is alle praktische informatie direct binnen handbereik. Ook leuke weetjes over hoe wij werken en tips voor het doen van oefeningen met gips zijn in de app te vinden. Vooral dit laatste zorgt ervoor dat de patiënt beter en sneller herstelt’, aldus Lenny.

Direct contact met de gipskamer

Naast alle nuttige informatie en tips kun je via de app met één druk op de knop contact opnemen met de gipskamer. Handig bij vragen met spoed of voor het maken van een afspraak.

De app ‘Gipskamer OLVG’ is gefinancierd door het OLVG-innovatiefonds en is gratis te downloaden voor zowel iPhone als Android.