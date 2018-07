Wederom bovengemiddelde economische groei Eindhoven

De economie van de gemeente Eindhoven groeide in 2017 met 4,6 procent. Daarmee was de groei, net als in 2016, de sterkste van de vijf grootste steden in Nederland. De Nederlandse economie groeide gemiddeld met 2,9 procent in 2017. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek voor het CBS Urban Data Center Eindhoven.

De economische groei had Eindhoven vooral te danken aan de groeiende industrie in deze gemeente. Het COROP-gebied Zuidoost-Noord-Brabant, waar ook relatief veel industrie is gevestigd, groeide met 4,9 procent. Ook de provincie Noord-Brabant had met 3,7 procent een bovengemiddelde groei.

In Amsterdam groeide de industrie ook, alleen is deze gemeente voor zijn economie minder afhankelijk van deze bedrijfstak. Door groei in de groot-en detailhandel nam de economie van Amsterdam met 3,9 procent wel bovengemiddeld toe. De vijf grootste steden van Nederland hebben allen geprofiteerd van de relatief sterk aanwezige groot-en detailhandel.



Rotterdam kent in zijn economie ook relatief veel industrie. Maar doordat het soort industrie in Rotterdam anders is dan in Eindhoven was de groei toch minder sterk. Met een economische groei van 3,3 procent zat Rotterdam nog wel boven het Nederlands gemiddelde. Utrecht en Den Haag zijn voor hun economie beide minder afhankelijk van de industrie. In Utrecht werd de groei licht getemperd door een krimp in de financiële instellingen; met 3,2 procent had de domstad een iets bovengemiddelde groei. De matige groei van de overheid leidde in Den Haag tot de laagste economische groei van de vijf grootste steden (2,6 procent).