'VDL overweegt overname Siemens Hengelo'

Intentieovereenkomst ondertekend

'Het industriële familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven heeft daartoe een intentieovereenkomst ondertekend met Siemens Nederland. Voordat echter van een overname sprake kan zijn, moet de due diligence (feiten- en boekenonderzoek) positief worden afgesloten en moeten ondernemingsraden, vakorganisaties en mededingingsautoriteit akkoord zijn', aldus VDL die verwacht dat in het laatste kwartaal van 2018 de uitkomst van het traject bekend zal zijn. Gedurende de komende periode, waarin de diverse overleggen zullen worden opgestart, zullen partijen verder geen mededelingen doen.

470 vaste medewerkers

De medewerkers van Siemens Hengelo zijn vandaag geïnformeerd over de intentieovereenkomst. De vestiging Siemens Hengelo telt ongeveer 470 vaste medewerkers. Meerjarige werkgaranties met Siemens en ASML zijn onderdeel van de deal. Daarmee kunnen 400 medewerkers voor in ieder geval vier jaar na de beoogde overname werk behouden. Tot een jaar na de voorgenomen overname zal in eerste instantie de orderportefeuille van Siemens worden uitgeleverd.

ASML

Na deze transitieperiode van een jaar zal de grootste groep medewerkers gasturbines en compressoren blijven assembleren en onderdelen daarvan blijven produceren die aan Siemens zullen worden toegeleverd. Een andere aanzienlijke groep medewerkers zal binnen het hightech-cluster van VDL ETG engineeringswerkzaamheden gaan verrichten voor ASML en andere klanten van VDL. Een jaar na de overnamedatum kunnen in ieder geval 400 medewerkers hun baan behouden.

Willem van der Leegte

“We hebben de intentie om iedereen aan het werk te houden, dus alle ongeveer 470 medewerkers”, stelt president-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep. “Uiteraard gaan we hard ons best doen om nieuw werk, zoals andere productmarktcombinaties, voor de overige ongeveer 70 medewerkers te creëren. Een andere mogelijkheid is dat wij hen elders bij VDL proberen onder te brengen.”

Vakmanschap

Willem van der Leegte: “De komende periode moeten we diverse belangrijke stappen zetten, maar als alles loopt zoals we verwachten dan is het fantastisch dat voor de hoogwaardige maakindustrie in Nederland zoveel vakmanschap behouden kan blijven. Door de combinatie van hoogwaardig vakmanschap enerzijds en robotisering en automatisering anderzijds blijft VDL kansen zien om onze industriële activiteiten ook in Nederland uit te breiden.”

Samenwerking intensiveren

Met de beoogde overname van de activiteiten van Siemens Hengelo ziet VDL naast het behoud van werkgelegenheid kansen om innovatieve en hoogwaardige producten te maken en de samenwerking met vooraanstaande partners Siemens en ASML verder te intensiveren. VDL wil, naast onze vooraanstaande rol in slimme mobiliteit, de kennis van de medewerkers in Hengelo ook benutten om een nog bredere rol te spelen in de energietransitie, de overgang van fossiele

brandstoffen naar duurzame energiebronnen.

Hans Winters, CEO Siemens Nederland:

“Met deze intentieverklaring is een belangrijke stap gezet richting een nieuw toekomstperspectief voor onze medewerkers in de regio Twente. Verantwoordelijk werkgeverschap stond voor Siemens in dit proces voorop. Met deze voorgenomen overname is de werkgelegenheid voor de overgrote meerderheid van onze medewerkers op langere termijn gewaarborgd. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze goed opgeleide en gekwalificeerde medewerkers bij VDL een gezonde toekomst tegemoet gaan en een positieve bijdrage zullen leveren aan het succes van VDL en voor haar partners ASML en Siemens.”

Peter Wennink, CEO ASML:

“Wij hebben met voldoening kennis genomen van het voornemen van onze partner VDL en steunen deze beoogde overname door de meerjarige werkgarantie die we hebben afgegeven. Het behoud van hoogwaardige werkgelegenheid in de technologische industrie is een prioriteit en wij hopen dan ook dat het voornemen tot overname snel definitief zal worden zodat deze ingenieurs en technici spoedig werkzaam kunnen zijn in ons ecosysteem.”

Reactie FNV op overname Siemens door VDL

‘Vooralsnog ben ik heel blij’, zegt FNV-bestuurder Hans Zebel over het nieuws dat VDL Siemens overneemt. ‘Als het gaat zoals het er nu uitziet, blijft er een behoorlijke pluk werkgelegenheid behouden voor Twente. VDL laat zien dat zijn filosofie werkt: maakindustrie kan ook in Nederland. Ze doen het én ze presteren goed.’

Door de overname blijven 400 arbeidsplaatsen bij Siemens behouden. Nog eens 70 mensen werken op dit moment aan lopende opdrachten. ‘VDL belooft zich tot het uiterste in te spannen om ook deze mensen daarna aan het werk te houden. Al met al, positief nieuws.’ Op dit moment wordt gestaakt bij een ander onderdeel van VDL, namelijk Nedcar. Zebel: ‘Dat staat los van deze overname. Het is niet meer dan logisch dat werknemers in actie komen voor een goeie cao Metalektro.’